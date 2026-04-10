الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

حزب الله
حزب الله
قسم الخارجي

حث حزب الله الحكومة اللبنانية على الامتناع عن أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وقال حزب الله، في بيان نشره على تطبيق تيليجرام: "ندعو السلطات إلى إدراك خطورة التنازلات لعدو لا يعرف إلا القوة، والعودة إلى موقفها الطبيعي إلى جانب شعبها ومقاومتها".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأن لبنان قدّم طلبات "متكررة" لإجراء مفاوضات. 

وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماته لحكومته ببدء محادثات "مباشرة" مع لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية مع إسرائيل "في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، صرّح مسؤول لبناني لشبكة CNN بأنه "لن تكون هناك مفاوضات تحت ضغط النيران"، وأنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بأي محادثات.

كانت الأيام الأولى لوقف إطلاق النار مع إيران هي الأكثر دموية التي شهدها لبنان منذ سبتمبر 2024، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 357 شخصًا على الأقل وإصابة 1223 آخرين على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

موعد انتهاء التصالح علي مخالفات البناء

موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء

بالصور

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

نظام غذائي لمرضى حصى الكلى .. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد