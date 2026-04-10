حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

حث حزب الله الحكومة اللبنانية على الامتناع عن أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وقال حزب الله، في بيان نشره على تطبيق تيليجرام: "ندعو السلطات إلى إدراك خطورة التنازلات لعدو لا يعرف إلا القوة، والعودة إلى موقفها الطبيعي إلى جانب شعبها ومقاومتها".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأن لبنان قدّم طلبات "متكررة" لإجراء مفاوضات.

وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماته لحكومته ببدء محادثات "مباشرة" مع لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية مع إسرائيل "في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، صرّح مسؤول لبناني لشبكة CNN بأنه "لن تكون هناك مفاوضات تحت ضغط النيران"، وأنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بأي محادثات.

كانت الأيام الأولى لوقف إطلاق النار مع إيران هي الأكثر دموية التي شهدها لبنان منذ سبتمبر 2024، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 357 شخصًا على الأقل وإصابة 1223 آخرين على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.