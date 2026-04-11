حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوما بمسيرة انقضاضية على تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منزل ببلدة شمع جنوبي لبنان ، مضيفا “ وحققنا إصابات مباشرة”.

كما أوضح حزب الله في بيان له أن عناصره استهدفت بالصواريخ مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسغاف عام.

وقصف حزب الله أيضا بالصواريخ بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على أكثر من 180 عنصراً من حزب الله في عملية "الظلام الأبدي".

ووفقاً لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهدفت العملية نحو 100 هدف في وقت واحد عبر ثلاث مناطق، شملت أكثر من 45 مركز قيادة رئيسياً لحزب الله، ونحو 40 مبنى عسكرياً يستخدمها قادته، بالإضافة إلى بنى تحتية تابعة لعناصر بارزة في التنظيم.

وفي بيروت، استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 35 موقعاً عسكرياً تابعاً لحزب الله، من بينها مركز قيادة طوارئ تابع لجهاز الاستخبارات، ومركز قيادة لقوة الرضوان، ومركز قيادة لوحدة صواريخ.

وفي جنوب لبنان ووادي البقاع، تم استهداف نحو 40 موقعاً إضافياً، شملت مخازن أسلحة ومراكز قيادة لقوة الرضوان وجهاز الاستخبارات.