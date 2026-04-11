طقس 5 أيام قادمة .. أجواء شديدة الحرارة تضرب هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد شبورة مائية من 4 حتى 9 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ويشهد الطقس نشاط رياح من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22