الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس 5 أيام قادمة .. أجواء شديدة الحرارة تضرب هذه المناطق

محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد شبورة مائية من 4 حتى 9 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
ويشهد الطقس نشاط رياح من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

تريزيجيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك سموحة بالدوري

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

