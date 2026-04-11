حزب الله يعلن استهداف دبابة للاحتلال وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

تتواصل المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية، في ظل تصعيد ميداني متسارع رغم الحديث عن جهود التهدئة، حيث أعلن الحزب استهداف دبابة تابعة للاحتلال في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب، في بيان، أنه نفذ الهجوم باستخدام صاروخ موجه وطائرة مسيرة انقضاضية، مؤكدًا تحقيق “إصابة مباشرة” للدبابة، في إطار ما وصفه بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أفادت الجبهة الداخلية للاحتلال بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي اللبنانية، ما يعكس استمرار حالة التوتر والاشتباك على طول الحدود.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه جنوب لبنان عمليات عسكرية متبادلة بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات، خاصة مع استمرار الاحتلال في شن غارات على مناطق لبنانية، في حين يواصل حزب الله تنفيذ هجمات تستهدف مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية.

وتعد جبهة الجنوب اللبناني واحدة من أكثر بؤر التوتر اشتعالًا في المنطقة، في ظل تداخلها مع الصراع الأوسع في الشرق الأوسط، ما يهدد بانزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

تأتي هذه التطورات في سياق الحرب التي اندلعت بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران منذ أواخر فبراير الماضي، عقب ضربات مشتركة مع الولايات المتحدة استهدفت مواقع إيرانية، ما فتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب تهديدات للممرات البحرية الحيوية في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

ورغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين برعاية دولية، لا تزال المفاوضات بين طهران وواشنطن تواجه تعقيدات كبيرة، في ظل تمسك إيران ببرنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية، مقابل ضغوط أمريكية لفرض قيود صارمة، وهو ما يعكس استمرار حالة الشد والجذب، واحتمالات انهيار التهدئة في أي لحظة مع بقاء الملفات الخلافية دون حل.