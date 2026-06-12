الدواء المصري: التعاون مع إنوفيشن يمثل مرحلة جديدة للصناعات الدوائية المحلية

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التعاون مع شركة «إنوفيشن» يمثل مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على جذب الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا التعاون يستهدف إدخال الصناعات الدوائية المعقدة والمتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، مضيفا أن سوق الدواء المصري يتمتع بمقومات قوية، أبرزها النمو المستمر الذي يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات مباشرة.

وأشار إلى أن من أهم عوامل جذب الشركات العالمية هو توافر كوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، ما يتيح للشركات نقل خبراتها بسهولة إلى داخل السوق المصري وتحقيق قيمة مضافة للصناعة.

وبيّن «رجائي» أن نقل التكنولوجيا لا يقتصر على استيراد المعدات فقط، بل يشمل محورين رئيسيين: الأول يتمثل في خطوط الإنتاج وطرق التصنيع الحديثة، والثاني في نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر البشرية، مؤكدا أن مشروعات نقل التكنولوجيا قد تستغرق من عامين إلى أكثر من 5 سنوات، بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة خاصة في المستحضرات الحيوية المتقدمة.