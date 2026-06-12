قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوادي الجديد: استنباط أصناف جديدة من القمح ترفع الانتاجية بنسبة 30%
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية ونفق مظلم بسبب الإخوان
أسعار نيسان صني موديل 2026 في الإمارات
صدمة تهز منتخب البرازيل قبل انطلاق مباريات السليساو في كأس العالم
كأس العالم 2026| حادث إطلاق نار يثير مخاوف أمنية ويخلف قتيلا ومصابين بولاية ميزوري
باكستان: التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
من كوالالمبور .. مفتي الجمهورية يطرح رؤية شاملة لتمكين الشباب وحمايتهم ضد التطرف والتضليل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً
عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية
محمد صلاح يبحث عن انجاز تاريخي في مونديال الوداع
مصطفى بكري: مضيق هرمز والأموال المجمدة ووقف التصعيد أخطر ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران
روسيا تعتزم تزويد قواتها بـ 20 ألف طائرة مسيرة للنقل خلال العام الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواء المصري: التعاون مع إنوفيشن يمثل مرحلة جديدة للصناعات الدوائية المحلية

الدواء
الدواء

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التعاون مع شركة «إنوفيشن» يمثل مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على جذب الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذا التعاون يستهدف إدخال الصناعات الدوائية المعقدة والمتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، مضيفا أن سوق الدواء المصري يتمتع بمقومات قوية، أبرزها النمو المستمر الذي يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات مباشرة.

وأشار إلى أن من أهم عوامل جذب الشركات العالمية هو توافر كوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، ما يتيح للشركات نقل خبراتها بسهولة إلى داخل السوق المصري وتحقيق قيمة مضافة للصناعة.

وبيّن «رجائي» أن نقل التكنولوجيا لا يقتصر على استيراد المعدات فقط، بل يشمل محورين رئيسيين: الأول يتمثل في خطوط الإنتاج وطرق التصنيع الحديثة، والثاني في نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر البشرية، مؤكدا أن مشروعات نقل التكنولوجيا قد تستغرق من عامين إلى أكثر من 5 سنوات، بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة خاصة في المستحضرات الحيوية المتقدمة.

الدواء هيئة الدواء الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

ترشيحاتنا

محمد صلاح

جلسة تصوير خاصة لنجوم منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين

موقف مدافع الأرجنتين من مواجهة الجزائر في كأس العالم

منتخب كندا

تشكيل كندا لمواجهة البوسنة والهرسك في كأس العالم

بالصور

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة.. وصفة المطاعم بخطوات سهلة في المنزل

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد