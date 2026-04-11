إكرامي يكشف تطورا جديدا في قضية منشطات رمضان صبحى

كشف إكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي السابق عن تطورات مهمة في أزمة رمضان صبحي نجم بيراميدز، مؤكدًا وجود تحركات قانونية إيجابية في الملف خلال الفترة الحالية.

وقال إكرامي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المحكمة الفيدرالية الرياضية قبلت الطعن المقدم من رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مرتقبًا مع منظمة مكافحة المنشطات للرد على الإجراءات قبل يوم 4 مايو المقبل.

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات إيجابية في القضية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية ومتابعة الردود الرسمية من الجهات المختصة.

ويؤدي رمضان صبحي في الوقت الحالي تدريبات بدنية بشكل منتظم بإحدى صالات الألعاب الرياضية الخاصة، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية لحين اتضاح مصير عقوبة إيقافه، بعد أزمة السابقة وحبسه لمدة شهر على خلفية اتهامه في قضية تزوير.