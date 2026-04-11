انفراجة مرتقبة في أسعار الطماطم وتراجع تدريجي | ورئيس شعبة الخضراوات يكشف السبب

تشهد أسواق الخضروات في الفترة الحالية حالة من الترقب والاهتمام، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطماطم التي تعد من السلع الأساسية على مائدة المستهلكين.

ويأتي ذلك بعد موجة من الارتفاعات الملحوظة خلال الأشهر الماضية، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيا مع زيادة الإنتاج ودخول الموسم الصيفي.

وفي هذا الصدد، سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت 11 أبريل 2026 اهتماما واسعا من قبل المستهلكين، في ظل التغيرات التي شهدتها مؤخرا، فبعد الارتفاعات الكبيرة التي مرت بها الأسواق خلال الفترة الماضية، بدأت الأسعار تميل إلى الانخفاض مع تحسن حجم المعروض وزيادة الإنتاج.

وفي سوق العبور للجملة، لوحظ ارتفاع طفيف في الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 10 و22 جنيها، وعند وصول المنتج إلى المستهلك، تضاف تكلفة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو، نتيجة مصاريف النقل وهوامش الربح، ما ينعكس على السعر النهائي في الأسواق.

ومن ناحية أخرى، قال يحيي السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن الأسواق تشهد حاليا تحسنا واضحا في حجم المعروض، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، كما توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الإنتاج ودخول فصل الصيف.

وأضاف السني- خلال تصريحات له، أن التوسع في المشروعات الزراعية وارتفاع معدلات الإنتاج الموسمي كان لهما دور كبير في تهدئة الأسعار، خاصة بالنسبة لعدد من المحاصيل مثل الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والليمون، حيث أدى توافرها بكميات كبيرة إلى تحقيق نوع من التوازن في الأسواق.

واختتم السني تصريحاته بالتأكيد على أنه رغم مؤشرات التراجع الحالية، لا تزال الأسعار تشهد بعض التذبذب في عدد من المحافظات.

وفي المقابل، بدأت بعض المناطق تسجيل انخفاضات تدريجية، مع توقعات بمواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة المعروض واستقرار الأسواق.

أسعار الطماطم للمستهلك

بالنسبة لأسعار الطماطم في أسواق التجزئة، فقد تراوح سعر الكيلو اليوم بين 12 و30 جنيها، وذلك وفقا لجودة المنتج والموقع الجغرافي، كما سجلت بعض المناطق القريبة من أسواق الجملة أسعارا أقل نسبيا، نتيجة انخفاض تكاليف النقل.

والجدير بالذكر، أن الأسواق كانت قد شهدت حالة من الركود خلال الشهر الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلو في الجملة إلى نحو 35 جنيها، بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 50 و60 جنيها، بسبب نقص المعروض قبل بداية الموسم الجديد.

سعر عداية الطماطم اليوم

وفيما يتعلق بأسعار عداية الطماطم (بوزن 25 كجم)، فقد شهدت تفاوتا ملحوظا في سوق العبور، تبعا لجودة المنتج ونوع العبوة.

حيث تراوح سعرها في الجملة بين 300 و1100 جنيه، بينما قد يصل سعرها في أسواق التجزئة إلى حوالي 1200 جنيه للأصناف عالية الجودة، بعد احتساب تكاليف النقل والتوزيع.