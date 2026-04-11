عريس المترو : الناس استقبلتني بالزغاريد.. ومش قادر أعمل فرح بسبب تكاليفه

كشف المهندس خالد إسماعيل، المعروف إعلاميًا بـ«عريس المترو»، كواليس يوم زفافه الذي تحول إلى احتفالية شعبية داخل إحدى محطات المترو، بعد تداول مقاطع فيديو له برفقة عروسه وسط تفاعل كبير من المواطنين.

وأضاف خالد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فكرة النزول بملابس الزفاف جاءت بسبب عدم القدرة على إقامة حفل زفاف تقليدي نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحًا أنه قرر ارتداء بدلة الفرح، فيما ارتدت عروسه فستان الزفاف، وخرجا للتنزه والتصوير في شارع المعز، قبل أن يتوجها إلى المترو بعد إغلاق المحال مبكرًا.

وأشار إلى أن المواطنين داخل محطة المترو استقبلوهما بحفاوة كبيرة، حيث تحول المشهد إلى احتفال عفوي، تخلله تصفيق وزغاريد وغناء والتقاط الصور، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإنساني كان بمثابة «فرح ثالث» لهما، بعد جولة شارع المعز ويوم الزفاف.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع هذا التفاعل الكبير، سواء من المواطنين في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته الشديدة بما حدث، ومؤكدًا أن هذه اللحظات ستظل من أجمل ذكريات حياته.

ولفت إلى أن اختياره لشارع المعز جاء لرغبته في التقاط صور مميزة في مكان يحمل طابعًا تاريخيًا وجماليًا، مشيرًا إلى أن بساطة الفكرة لاقت صدى واسعًا بين المواطنين.