نقل النواب توافق على اتفاقيتين لتطوير مترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل

وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، علي اتفاقيتين بشأن تطوير مترو الأنفاق.

وقد وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتاحة المبلغ الإضافى ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من اتفاق قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء عدد (13) قاطرة للخط الثانى لمترو الأنفاق والموقع فى 8/12/2015.

كما وافقت علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة "بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى- الشريحة الرابعة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرض ممثل الحكومة، الاتفاقيتين، موضحا الموقف التنفيذي لمشروع الاتفاقية الأولى، حيث تم توريد عدد 6 قطارات من الشركة الموردة وتمت الاختبارات ودخولهم الخدمة في مارس 2022، وتم توريد عدد 2 جرار من الشركة الموردة وتمت الاختبارات ودخولهم الخدمة في نوفمبر 2021.

وحول الاتفاقية الثانية، قال ممثل الحكومة إن الخط الرابع يعد أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1,5 مليون راكب يوميا.

وأوضح أنه سيتم التنفيذ على 4 مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى (حدائق الأشجار - الفسطاط) وتمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة لتتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم تمتد بعد ذلك لتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح لتنتهي بمحطة الفسطاط.

وتابع، المرحلة الثانية (الفسطاط – مدينة نصر – الرحاب) "تحت الدراسة" تمتد بطول 31,8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية – 15 نفقية) في المسافة من محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وحتى موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/السويس مروراً بشارع صلاح سالم وطريق النصر ثم القاهرة الجديدة.

وأضاف، المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) "تحت الدراسة" تمتد من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بطول 16,3 كم، والمرحلة الرابعة (الرحاب – محطة مطار العاصمة) "تحت الدراسة" وتمتد في المسافة من موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس مروراً بطريق السويس حتى العاصمة الإدارية بطول 38.7 كم لتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) في محطة مطار العاصمة.

وشهد الاجتماع، توجيه أعضاء اللجنة عدد من التساؤلات حول الاتفاقيتين، للاستفسار عن بعض النقاط، وهو ما ردت عليه الحكومة، بعد تأكيد من النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أهمية توضيح كافة النقاط أمام النواب.

وجاء من أبرز النقاط التى شهدتها المناقشة، أوجه صرف المبالغ السابقة في تلك الاتفاقيات وكذلك مدى إمكانية الاعتماد علي التصنيع المحلي في توفير مستلزمات الصيانة لقطارات وعربات المترو.

وشدد النائب وحيد قرقر، علي ضرورة وجود خطة واضحة لتنفيذ تلك الخطوة حتى يكون لها عائد حقيقي يوفر تكلفة الاستيراد.

وأكد النائب وحيد قرقر أهمية تنفيذ مراحل تطوير مترو الخط الرابع، حيث يخدم المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، ويربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، كما يساعد علي استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط.

وتابع، اللجنة تدعم باستمرار كل المشروعات التى تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق وهو ما يتحقق عبر ذلك الخط حيث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلي توفير فرص عمل جديدة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.

وتابع أيضا يساعد ذلك الخط في توفير الوقت والجهد والمال الضائع في فترات الانتظار أوقات الذروة، ويساهم في القضاء على مشكلة التلوث البيئي.