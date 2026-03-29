بيان عاجل بالبرلمان لاستثناء الوادي الجديد من مواعيد غلق المحال التجارية

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، باستثناء محافظة الوادي الجديد، من قرار مد غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، لأكثر من شهر، إذا قررت الحكومة مد هذا القرار .

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار خلال هذا الشهر نظرا لظروف المحافظة وطبيعتها الجغرافية.

جاء ذلك خلال البيان العاجل الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، لرئيس مجلس النواب، صباح اليوم، مستنكرا مد قرار غلق المحال العامة في التاسعه مساءً بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح النائب تامر عبدالقادر، في بيانه العاجل، أن محافظة الوادي الجديد، تتمتع بطقس معتدل ليلًا، شديد الحرارة نهارًا، كاشفًا أن هذا الأمر يفرض على أصحاب المحال غلقها منذ الظهيرة، وحتي الخامسة مساءً، موضحًا أنه خلال هذه الفترة تختفي حركة المارة في الشوارع، لتعود الحياة مع وقت غروب الشمس، وانكسار درجات الحرارة.

وأضاف «عبدالقادر»، أن تطبيق القرار على محافظة الوادي الجديد، قد يشل حركتها، ويحرم المواطنين من قضاء احتياجاتهم بيسر، بالإضافة إلى أنه يكبد أصحاب المحال الكثير من الخسائر الضخمة، ويحول عدد من فرص العمل القائمة إلى بطالة.

وقال «عبدالقادر»، في بيانه العاجل: «يجب على الحكومة دراسة البدائل الحقيقية التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، أو تعوضه دون المساس بالبسطاء، وعلى الحكومة أن تضع في حساباتها أن عدد سكان محافظة الوادي الجديد، قليل، وبالتالي فإن استهلاكها من الكهرباء ضئيل جدًا، مقارنةً بباقي المحافطات، وبمعنى أدق يمثل نقطة في بحر استهلاك الطاقة، وعلى الحكومة أن تعي وتتيقن من أن تطبيق القرار على محافظة الوادي الجديد، لن يفيد الحكومة في خطتها للترشيد الحقيقي».

وطالب النائب تامر عبدالقادر، باستثناء محافظة الوادي الجديد من القرار، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدراسة الاستفادة من مناخ الوادي الجديد، والعمل على إنشاء محطات طاقة شمسية، لتكون البديل الحقيقي لمصادر الطاقة.