مخططات الإرهاب تحت السيطرة.. برلمانية: يقظة الأجهزة الأمنية تحبط «حسم» وتحمي استقرار الدولة

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالجهود الحاسمة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في تتبع وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدة أن ما تحقق من نجاحات في هذا الملف يعكس يقظة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التهديدات المعقدة بكفاءة واقتدار.

وتؤكد النائبة أن تمكن الأجهزة الأمنية من رصد وتتبع العناصر الإرهابية التابعة لحركة «حسم» وإحباط مخططاتها العدائية، وضبط العناصر المتورطة، يمثل ضربة استباقية قوية تحمي مقدرات الوطن وتصون أرواح المواطنين، خاصة في ظل ما كشفته التحقيقات من مخططات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية والاقتصادية.

كما تشير إلى أن اعترافات القيادات الإرهابية الهاربة وما تضمنته من تفاصيل حول التنسيق مع عناصر خارجية، وتأسيس معسكرات تدريب، والتخطيط لعمليات نوعية داخل البلاد، تؤكد حجم التهديدات التي تواجهها الدولة، وفي الوقت ذاته تُبرز نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق هذه التنظيمات وإفشال مخططاتها قبل تنفيذها.

وتشدد النائبة سجى عمرو هندي على أن الدولة المصرية ماضية بثبات في معركتها ضد الإرهاب، ليس فقط من خلال المواجهة الأمنية، ولكن أيضًا عبر تعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحروب الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، مثمنة جهود الدولة في مواجهة المنصات الإعلامية المغرضة التي تسعى لبث الفوضى والتحريض.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكافة مؤسسات الدولة في جهودها لحماية الأمن القومي، داعية المواطنين إلى الاصطفاف خلف قيادتهم ومؤسساتهم الوطنية، والوعي بحجم التحديات، والتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار، بما يحفظ لمصر أمنها واستقرارها ومكانتها.