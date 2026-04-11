الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الكهرباء : وفرنا 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب فى الوقود بسبب يوم العمل عن بعد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
كشف  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن  نجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء،  حيث تحقق  وفر خلال الاسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة فى المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذى بلغ 18 الف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب، مضيفا أن الوفر الذى تحقق فى يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا فى الوقود، مؤكدا على نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي فى تحقيق وفرا عاما فى الوقود المستخدم بلغ 2,1 % خلال شهر مارس رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضى.


أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، منوها عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مؤكدا أهمية الاستمرار فى خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى تعاني منها المنطقة لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مؤشرات التحسن فى معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدى الشبكة للزيادة غير المسبوقة فى الأحمال الصيف الماضى والاستفادة منها فى الاستعداد لفصل الصيف هذا العام،
وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم فى الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الالكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب العدادات الذكية.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري

اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم

نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط

