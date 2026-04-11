لم يفرقهما الموت.. مصرع زوجين في حادث يفجع القلوب بكفر الشيخ

خيمت الأحزان والصدمة أرجاء قرية العظمة التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم، حزناً على وفاة زوجين من أبناء القرية إثر حادث سير أليم.

وتحولت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى الفقيدين المشهود لهما بدماثة الخلق والأدب الجم، داعين الله أن يرحمها ويغفر لهما ويسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة.

ومن جانبه، نعى النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، الزوجين المتوفيين في هذا الحادث المفجع، داعياً الله لهما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وشيع أهالي قرية العظمة وقرى قومسيون شرق الزوجين المتوفيين وسط أجواء يسودها الحزن الشديد والصدمة المفجعة التي ألمت بأهالي القرية والجميع.

وأكد الأهالي أن الزوجين المتوفيين أحمد بدر وإيناس بدر كانا من المشهود لهم بالصلاح والطيبة والأدب والأخلاق، وأن الحادث وقع كالصاعقة المدوية على أهالي القرية.