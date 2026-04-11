دمرنا قدراتهم.. نتنياهو: إيران لا تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من توجيه ضربات مباشرة لمنظومة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مدعيًا أنها لم تعد تمتلك أي منشآت نشطة للتخصيب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية

وأضاف نتنياهو، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت عشرات المواقع التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، ضمن ما وصفه بجهود تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستواصل استهداف وتدمير منظومة الصواريخ التابعة لـحزب الله، مشددًا على استمرار العمليات العسكرية في إطار ما تعتبره إسرائيل حماية لأمنها القومي.

امتلاك سلاح نووي

وزعم نتنياهو أن إيران كانت تقترب بشكل كبير من امتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى تطورات البرنامج النووي الإيراني، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه الادعاءات.

