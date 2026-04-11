تسريبات تكشف تصميم Samsung Galaxy Z Flip 8.. تغير فيه شيء واحد فقط

كشفت أحدث التسريبات عن أحدث نسخة من هاتف سامسونج الكورية القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip 8، والذي يأتي بتغيير واحد عن النسخة السابقة له Samsung Galaxy Z Flip 7.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، كشفت أحدث التقارير عن نية الصانع الكوري الرائد الكشف عن هاتفه الأجمل في شهر يوليو المقبل.

وتؤكد العديد من التسريبات أن تصميم الهاتف Samsung Galaxy Z Flip 8 شبه متطابق تماماً مع شقيقه الأكبر Samsung Galaxy Z Flip 7.

بينما الاختلاف الوحيد في التصميم الذي طال الهاتف هو تقليل سماكته إلى 1 ميلليمتر عن النسخة السابقة له، أما الشاشة الرئيسية بنفس القياس 6.9 بوصة، والشاشة الثانوية 4.1 بوصة.

وبالطبع سيكون هناك تحديثات من ناحية باقي المكونات “هاردوير”، حيث سيحل الهاتف معالج Exynos 2600 نفسه المتواجد في سلسلة هواتف Galaxy S26.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف Samsung Galaxy Z Flip 8 بطارية أكبر من سعة 4300 ميللي أمبير المتواجدة في هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7.

لكن الهاتف سيكون أقوى وأسرع قليلاً من النسخة السابقة، والتي كانت بالفعل إصداراً مميزاً لمستخدميه، أما من ناحية التسعير لما يتم الكشف عن السعر المتوقع، بالرغم من أن أغلب التوقعات تشير أنه سيكون قريباً للغاية من نفس سعر إطلاق شقيقه السابق.