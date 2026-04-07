سامسونج تعد مستخدمي S25.. مزايا Galaxy S26 بالذكاء الاصطناعي قادمة مجانًا

كشفت سامسونج عبر منتديات مجتمعها الرسمية أنها تعمل على تحديث برمجي جديد سيجلب عددًا من مزايا Galaxy AI التي ظهرت لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26 إلى هواتف Galaxy S25، مؤكدة أن التحديث سيصل مع الإصدار المستقر من واجهة One UI 8.5 لاحقًا هذا العام.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لملاحظات مستخدمي S25 الذين أبدوا استياءهم من حصر أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي على السلسلة الأحدث، رغم أن العتاد في S25 ما زال حديثًا وقادرًا على تشغيل نفس القدرات تقريبًا.

ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة من S26؟

أشار تقرير SamMobile إلى أن سامسونج ذكرت صراحة أن ميزة «الرد الذكي على المكالمات» أو Call Screening – التي ظهرت لأول مرة على Galaxy S26 ضمن حزمة Call Assist – ستكون جزءًا من التحديث القادم لهواتف Galaxy S25.

وتعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي للرد تلقائيًا على المكالمات من أرقام غير معروفة، وسؤال المتصل عن سبب الاتصال، ثم عرض ملخّص نصي سريع لصاحب الهاتف ليقرر ما إذا كان سيرد بنفسه أو يرفض المكالمة، وهو ما يساعد في تجنّب مكالمات الإزعاج والاحتيال بسهولة أكبر.

إلى جانب ذلك، يُتوقع – بناءً على تجربة Galaxy S26 – وصول مزايا أخرى مثل Now Nudgeوهي اقتراحات ذكية تظهر أعلى لوحة مفاتيح سامسونج لمساعدتك على اتخاذ خطوات مباشرة (مثل مشاركة صورة، أو لصق رابط، أو فتح خريطة) حسب ما تكتبه في اللحظة.

وميزة Notification Highlights وهي أداة تلخيص ذكية للإشعارات الطويلة ورسائل الدردشة، تُحوّل سيل التنبيهات إلى نقاط رئيسية منظمة حسب الأهمية.

وميزة تحسينات Photo Assist وCreative Studio وهي عبارة عن أدوات تحرير صور توليدية أكثر تقدمًا، تسمح بإضافة عناصر أو حذفها أو تعديل الخلفيات عبر نصوص بسيطة، مع تاريخ تعديلات يسمح بالرجوع خطوة بخطوة.

علاوة على ميزة Audio Eraser المحسّن: ميزة إزالة الضوضاء غير المرغوبة من مقاطع الفيديو والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحكم أدق في ما يتم حذفه وما يتم الإبقاء عليه.

Bixby أذكى و«وكلاء» ذكاء اصطناعي متعددة

ذكرت تقارير سام موبايل أن One UI 8.5 على Galaxy S26 قدّم نسخة أكثر تطورًا من المساعد الصوتي Bixby، قادرة على فهم اللغة الطبيعية بشكل أفضل، وتنفيذ سلسلة أوامر متتابعة لتغيير إعدادات النظام أو التحكم في التطبيقات بسلاسة أكبر.

ومن المتوقع أن يحصل Galaxy S25 على نفس التحسينات، ما يحوّل Bixby من مجرد مساعد أوامر بسيطة إلى أداة أكثر عملية في الاستخدام اليومي، خصوصًا مع التكامل الأوسع مع مزايا Galaxy AI في الكاميرا والإعدادات.

كما تشير تسريبات مرتبطة بـ«الذكاء الاصطناعي الوكيلي» (Agentic AI) إلى أن هواتف S26 تسمح للمستخدم بالاختيار بين أكثر من «وكيل» ذكاء اصطناعي – مثل Gemini من جوجل أو نماذج أخرى – حسب نوع المهمة.

ورغم أن سامسونج لم تؤكد رسمياً أن هذا الجزء سيصل كاملًا إلى S25، فإنها أوضحت أن «ميزات Galaxy AI المتقدمة» ستكون جزءًا من التحديث، ما يفتح الباب أمام وصول شكل من أشكال هذه التجربة أيضًا لسلسلة العام الماضي.

متى يصل التحديث إلى مستخدمي S25؟

أكدت سامسونج في ردها على مجتمع المستخدمين أن التحديث الذي يجلب مزايا Galaxy AI من S26 إلى S25 سيكون جزءًا من إطلاق One UI 8.5 المستقر، لكنها لم تعلن بعد عن جدول زمني دقيق.

وتوقعت تقارير مثل Android Authority أن تبدأ النسخ المفتوحة (Unlocked) من Galaxy S25 في الأسواق الكبرى – مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا – في تلقي التحديث أولاً، يليها إصدار الشركات (Carrier) تباعًا، مع احتمال وجود فروق في توقيت وصول بعض الميزات حسب المنطقة والقوانين المحلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية.

وفي الوقت ذاته، تشير تغطية SamMobile إلى أن سامسونج تخطط أيضًا لجلب جزء من مزايا One UI 8.5 وGalaxy AI إلى أجهزة أخرى رائدة مثل Galaxy S24 وS23 وربما بعض هواتف الفئة المتوسطة العليا، لكن مع احتمالية تقليص عدد الخصائص أو الاعتماد بشكل أكبر على المعالجة السحابية بدلاً من التنفيذ بالكامل على الجهاز بسبب فروق العتاد.

ماذا يعني ذلك لمستخدم Galaxy S25؟

رسالة سامسونج الضمنية واضحة: شراء Galaxy S25 لن يضعك خارج «قطار الذكاء الاصطناعي» الذي تقوده سلسلة S26، بل ستحصل على جزء كبير من تجربتها البرمجية عبر تحديث مجاني بدل الاضطرار لترقية الجهاز نفسه.

هذا مهم خصوصًا أن S25 ما زال حديثًا ويملك معالجات قادرة على تنفيذ كثير من مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز مباشرة، وهو ما تستفيد منه سامسونج لتقديم تجربة أقرب ما تكون إلى هواتف 2026 الرائدة دون تكلفة إضافية على المستخدم.

في الوقت نفسه، تبقى بعض المزايا الحصرية – مثل تحسينات الكاميرا المعتمدة على عتاد جديد أو إمكانات معالجة صور متقدمة على مستوى الشريحة – محتملة كـ«امتيازات» لسلسلة S26 فقط، وهو ما لم تنفه سامسونج حتى الآن.

لكن في المجمل، يبدو أن One UI 8.5 سيحوّل Galaxy S25 إلى هاتف أكثر ذكاءً وقربًا من شقيقه الأحدث، ويخفف من شعور «التقادم البرمجي» السريع الذي كان يلاحق مستخدمي الأجيال السابقة من هواتف أندرويد الرائدة.