أخبار التكنولوجيا.. ينافس آيفون القابل للطي إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy Z Wide Fold و إليك أقوى هاتف من اوبو في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

Oppo Find X9 Ultra.. تصميم خلفي جريء وكاميرات تحاكي الاحتراف

تستعد شركة أوبو للكشف عن هاتف Find X9 Ultra الشهر المقبل ، وقد دخل الهاتف بالفعل مرحلة ما قبل الإطلاق. وكجزء من هذه الاستعدادات، بدأت الشركة بمشاركة بعض التفاصيل الأولية حول مواصفاته.

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على عدسة تقريب بصري جديدة من علامة هاسيلبلاد التجارية بتقريب بصري 10x. وتصف الشركة هذه الميزة بعبارات مباشرة غير معتادة، حيث شبهتها بـ "وضع محول تقريب داخل هاتف ذكي".

ينافس آيفون القابل للطي.. إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy Z Wide Fold الجديد

بدأت التسريبات تظهر بالفعل حول هاتف سامسونج القابل للطي الجديد بتصميم الكتاب.

التسريبات التي ظهرت عبر منصة X، أعطت لمحة مبكرة عمّا قد تُخطّط له سامسونج لتحديث هاتفها القابل للطي في عام 2026.

جالاكسي زد فولد 7

يعد من المتوقع إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 8 في يوليو 2026 تقريبًا، أي بعد عام تقريبًا من إطلاق Fold 7.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصات، وكلاهما يدعم معدل تحديث 120 هرتز.

كما يُشاع أن سامسونج تعمل على تحسين متانة الجهاز هذه المرة.

Oppo Find X9 Ultra.. تصميم خلفي جريء وكاميرات تحاكي الاحتراف

تستعد شركة أوبو للكشف عن هاتف Find X9 Ultra الشهر المقبل ، وقد دخل الهاتف بالفعل مرحلة ما قبل الإطلاق. وكجزء من هذه الاستعدادات، بدأت الشركة بمشاركة بعض التفاصيل الأولية حول مواصفاته.

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على عدسة تقريب بصري جديدة من علامة هاسيلبلاد التجارية بتقريب بصري 10x. وتصف الشركة هذه الميزة بعبارات مباشرة غير معتادة، حيث شبهتها بـ "وضع محول تقريب داخل هاتف ذكي".