تسريبات جديدة تؤكد استعداد أوبو لإطلاق ساعة Oppo Watch X3 Mini

تستعد شركة أوبو لإطلاق ساعة جديدة تحمل اسم Oppo Watch X3 Mini، وفقًا لتسريبات حديثة ستأتي ساعة أوبو كنسخة مصغرة من الساعة الرئيسية Oppo Watch X3، و التي قد تم الكشف عنها مؤخرًا في الصين.

ميزات ساعة أوبو Watch X3

تأتي ساعة Oppo Watch X3 بشاشة قياس 1.5 بوصة، ولكن قد تكون هذه الحجم غير مناسب لبعض المستخدمين. لذا، من المتوقع أن تأتي النسخة المصغرة بحجم أصغر، مما يجعلها تعد ملاءمة أكثر لمن يفضلون الساعات الصغيرة. كما يُتوقع أن تحتوي الساعة الجديدة على بطارية بسعة أقل مقارنةً بـ Oppo Watch X3، نظرًا لتقليل الأبعاد.

تُعتبر ساعة Watch X3 القياسية، التي أُطلقت مؤخرًا في الصين، من الساعات الفاخرة. فهي تتميز بهيكل من التيتانيوم، وشاشة LTPO OLED ساطعة بحجم 1.5 بوصة، ومعالج Snapdragon W5 من الجيل الأول، بالإضافة إلى ميزات مثل تخطيط القلب الكهربائي وتتبع درجة حرارة الجلد. كما يُعد عمر البطارية نقطة قوة بارزة، خاصةً في أوضاع توفير الطاقة

ساعة أوبو

تصميم ساعة أوبو

أما عن تصميم الساعة فمن المتوقع أن تأتي بهيكلاً وشاشة أصغر، ربما في حدود 1.3 إلى 1.4 بوصة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون البطارية أصغر قليلاً، مما قد يؤثر على عمر البطارية الإجمالي. مع ذلك، فإن هذه التنازلات ليست غريبة، وبالنسبة للكثيرين، يُعد الحجم الأكثر راحةً أهم.



لم يُعلن بعد عن موعد إطلاقه بشكل واضح. أشارت بعض التقارير السابقة إلى شهر أبريل، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن كما أن توفرها عالميًا لا يزال غير مؤكد وقد سبق لشركة أوبو أن أعادت تصميم نماذج مشابهة تحت علامة ون بلس التجارية، لذا من المحتمل أن يسير هذا المنتج على نفس النهج.



يبدو أن أوبو تحاول حاليًا تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين من الأجهزة القابلة للارتداء كبيرة الحجم وتأتي بالعديد من الميزات