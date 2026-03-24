Oppo Find X9 Ultra.. تصميم خلفي جريء وكاميرات تحاكي الاحتراف

تستعد شركة أوبو للكشف عن هاتف Find X9 Ultra الشهر المقبل ، وقد دخل الهاتف بالفعل مرحلة ما قبل الإطلاق. وكجزء من هذه الاستعدادات، بدأت الشركة بمشاركة بعض التفاصيل الأولية حول مواصفاته.

ميزات هاتف Find X9 Ultra

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على عدسة تقريب بصري جديدة من علامة هاسيلبلاد التجارية بتقريب بصري 10x. وتصف الشركة هذه الميزة بعبارات مباشرة غير معتادة، حيث شبهتها بـ "وضع محول تقريب داخل هاتف ذكي".

على الجانب الآخر يدعم الهاتف نظام تكبيراً بصرياً بمقدار 10 أضعاف، وتكبيراً بصرياً "عالي الجودة" بمقدار 20 ضعفاً، وتكبيراً رقمياً يصل إلى 120 ضعفاً.

وقال مسئولون تنفيذيون في Oppo بأن طراز Ultra الجديد يعد مصمم لوضع معيار أعلى في تصوير الهواتف الذكية. سيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة والأسعار وجداول التوزيع الإقليمية مع اقتراب موعد الإطلاق.

تشير التقارير إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K، على غرار سابقه ويدعم معدل تحديث 144 هرتز، فمن المتوقع أن يقدم الإصدار النهائي المخصص للبيع معدل تحديث 120 هرتز.

وبالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا رباعي العدسات ، يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بيريسكوب إضافية بدقة 50 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra عالمياً

قدرات الشحن

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وأن يأتي بنظام ColorOS 16 المبني على Android 16. ويُقال إن سعة البطارية تبلغ حوالي 7050 مللي أمبير، وهي أقل قليلاً من سعة بطارية Find X9 Pro البالغة 7500 مللي أمبير، ولكنها أكبر من سعة بطارية Find X8 Ultra البالغة 6100 مللي أمبير . وقد يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.