ينافس آيفون القابل للطي.. إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy Z Wide Fold الجديد

بدأت التسريبات تظهر بالفعل حول هاتف سامسونج القابل للطي الجديد بتصميم الكتاب.

التسريبات التي ظهرت عبر منصة X، أعطت لمحة مبكرة عمّا قد تُخطّط له سامسونج لتحديث هاتفها القابل للطي في عام 2026.

جالاكسي زد فولد 7

يعد من المتوقع إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 8 في يوليو 2026 تقريبًا، أي بعد عام تقريبًا من إطلاق Fold 7.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصات، وكلاهما يدعم معدل تحديث 120 هرتز.

كما يُشاع أن سامسونج تعمل على تحسين متانة الجهاز هذه المرة.

قد تستخدم الشاشة الرئيسية تصميمًا زجاجيًا فائق الرقة مزدوج الطبقات، بالإضافة إلى لوحة دعم معدنية محفورة بالليزر أسفلها. ببساطة، من شأن ذلك أن يعزز المتانة وربما يقلل من وضوح الطي.

وقد يحظى التصميم نفسه ببعض الاهتمام أيضًا.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن هاتف Fold 8 سيكون أنحف وأخف وزنًا من سابقه.

من ناحية الأداء، تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستستخدم معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس في هاتف جالاكسي.

وقد تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع سعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

كما يُذكر وجود نظام تبريد بغرفة بخار، وهو ما يفتقر إليه هاتف جالاكسي زد فولد 7.

وبالاقتران مع المعالج الجديد، من المتوقع أن يُحسّن هذا النظام الأداء المستدام مقارنةً بهاتف فولد 7.

تتباين تفاصيل الكاميرا بعض الشيء، لكن آخر التسريبات تشير إلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعومًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

يبدو هذا التكوين جيدًا نظريًا، مع أنه لا يتوافق تمامًا مع بعض التقارير السابقة حول ترقية العدسة المقربة.

قد يشهد عمر البطارية تحسناً ملحوظاً.

ومن المتوقع أخيراً أن يتجاوز هاتف Fold 8 حاجز 4400 مللي أمبير، وقد ظهر أيضاً في قاعدة بيانات شهادة 3C ، ما يشير إلى ترقية في الشحن.