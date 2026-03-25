قبل الإعلان الرسمي.. أسعار ومواصفات Galaxy A57 تتسرب بالكامل

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عبر منصة “إكس” الأسبوع الماضي عن قرب إطلاق هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy A، ورغم عدم إعلان الأسماء بشكل رسمي، تشير التوقعات إلى أن التشكيلة ستضم هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57.

وقبل الإطلاق، زادت التسريبات من حدة الترقب، بعدما ظهر فيديو مطول لفتح الصندوق كشف عن الأسعار المحلية وأبرز المواصفات التقنية للجهازين.

أسعار وتصميم Galaxy A57 وGalaxy A37

بحسب التسريب، يبلغ سعر Galaxy A37 حوالي 415 دولار لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، فيما يصل سعر Galaxy A57 إلى 469 دولار، وتبقى هذه الأسعار تقديرية وقد تختلف حسب الأسواق.

من ناحية التصميم، يحصل الهاتفان على تحديثات طفيفة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع هيكل أنحف، في حين أصبحت وحدة الكاميرات الخلفية أكثر بروزا بطبقة إضافية، ويأتي كلا الجهازين بثلاث كاميرات خلفية.

من المتوقع أن يعمل Galaxy A57 بمعالج Exynos 1680، بينما يأتي Galaxy A37 بمعالج Exynos 1480، مع دعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار في كلا الجهازين.

أما الشاشة، فيرجح أن يأتي Galaxy A57 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة بدقة +Full HD، في حين قد يحصل Galaxy A37 على شاشة أكبر قليلا بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

ومن ناحية البطارية، تشير المعلومات إلى أن Galaxy A37 سيحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 45 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يتوقع أن يضم Galaxy A57 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع تصميم نحيف بسُمك 6.9 ملم ووزن يقارب 179 جراما.

أما خيارات الألوان، فمن المرجح أن يتوفر Galaxy A57 بألوان الرمادي، الأزرق الجليدي، البنفسجي، والأسود، بينما يظهر Galaxy A37 بألوان مثل الرمادي الداكن، الأخضر الرمادي، واللافندر.

وتعكس هذه التسريبات توجه سامسونج لتعزيز فئة الهواتف المتوسطة بمواصفات أقرب إلى الفئة العليا.