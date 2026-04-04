تسريب جديد يكشف معالج Galaxy S26 FE قبل الإعلان الرسمي

كشفت تسريبات منصات قياس الأداء أن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S26 FE ظهر في قاعدة بيانات Geekbench قبل الإعلان الرسمي، في خطوة اعتاد عليها سوق الهواتف خلال السنوات الأخيرة لكشف المعالج وبعض المواصفات الأساسية مبكرًا.

وأوضحت البيانات المسربة أن الهاتف ظهر تحت اسم رمزي قريب من رموز سامسونج المعتادة لفئة الـ FE، مع نتائج أداء تشير بوضوح إلى نوع المعالج المستخدم، قبل أن تكشف الشركة عنه على المسرح في مؤتمر الإطلاق. وأكدت هذه التسريبات أن ظهور الهاتف على Geekbench يمنحنا أول لمحة عملية عن قدرته في الأداء اليومي ومهام المعالجة الثقيلة.

معالج رائد بجودة أقل سعرًا

أشارت تفاصيل الاختبار إلى أن Galaxy S26 FE يعتمد على معالج من الفئة العليا شبيه بما تقدمه سامسونج في سلسلة S26 الأساسية، لكن غالبًا بإصدار مخصص أو بترددات أقل قليلًا للحفاظ على السعر واستهلاك الطاقة.

وأوضحت القراءات أن المعالج يتكوّن من ثمانية أنوية (Cores) بتقسيمة تجمع بين أنوية عالية الأداء لمهام الألعاب والتصميم، وأنوية موفرة للطاقة لمهام التصفح ومتابعة التطبيقات الاجتماعية، وهي نفس الفلسفة المعروفة في معالجات أندرويد الرائدة الحالية.

وأكدت أرقام Geekbench الأولية أن الهاتف يحقق نتائج مريحة في الاختبار الأحادي ومتعدد الأنوية، ما يضعه في فئة "الرائد الاقتصادي" القادر على تشغيل أغلب التطبيقات والألعاب الثقيلة دون عناء.

ذاكرة عشوائية وتجربة متعددة المهام

أوضحت التسريبات كذلك أن نسخة Galaxy S26 FE التي خضعت للاختبار جاءت مزودة بذاكرة عشوائية (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مع احتمال وجود نسخة أعلى بسعة 12 جيجابايت عند الإطلاق.

وأشارت هذه السعة إلى أن الهاتف سيكون قادرًا على التعامل مع عدد جيد من التطبيقات المفتوحة في الخلفية، والتنقل بين أكثر من لعبة أو تطبيق تواصل دون إغلاقها في كل مرة.

وأكدت النتائج أن هذا التكوين يجعل الهاتف مناسبًا لمن يعتمد على تعدد المهام، مثل المستخدمين الذين يتنقلون بين البريد، وتطبيقات الدردشة، والمتصفح، وتطبيقات الإنتاجية خلال اليوم.

ما الذي تعنيه هذه النتائج للمستخدم؟

أشارت التحليلات إلى أن ظهور Galaxy S26 FE على Geekbench بهذا المعالج يعني أن سامسونج تستمر في سياسة "توريث" بعض قدرات الفئة الرائدة إلى فئة FE الأرخص نسبيًا. وأوضحت أن هذا التوجه يضع الهاتف في موقع جذاب لمن يريد تجربة قريبة من Galaxy S26 أو S26+ من حيث السرعة وتعدد المهام، لكن بسعر أقل وببعض التنازلات المتوقعة في الكاميرا أو خامات التصنيع أو سرعة الشحن.

وأكدت أن هذه السياسة نجحت في أجيال FE السابقة في جذب فئة واسعة من المستخدمين الذين يبحثون عن أفضل توازن ممكن بين السعر والأداء.

انتظار الإعلان الرسمي لتأكيد الصورة الكاملة

اختتمت التقارير بالإشارة إلى أن نتائج Geekbench، رغم أهميتها، تظل جزءًا من الصورة وليست القصة كاملة؛ إذ لا تكشف عن تفاصيل مثل تحسينات تبريد المعالج، أو أداء الهاتف تحت الضغط لفترات طويلة، أو مستوى استهلاك البطارية في الاستخدام اليومي.

وأوضحت أن الحكم النهائي على Galaxy S26 FE سيعتمد على ما ستقدمه سامسونج من حزمة كاملة تشمل الشاشة، والكاميرا، وسعة البطارية، وسرعة الشحن، وسعر الإطلاق في الأسواق المختلفة.

وأكدت أن هذه التسريبات مع ذلك تعطي مؤشرًا مبكرًا مطمئنًا على أن سامسونج تستعد لطرح هاتف FE جديد بمعالج قوي بما يكفي لمنافسة الكثير من هواتف الفئة المتوسطة العليا في 2026.