الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق تطبيق Hearapy لعلاج دوار الحركة عبر سماعات الأذن

سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج أطلقت تطبيق أندرويد جديدًا باسم Hearapy، يعمل مع سماعات Galaxy Buds4 Pro بهدف التخفيف المؤقت من أعراض دوار الحركة لدى المستخدمين أثناء السفر.

وأوضحت المنصة أن الفكرة مستوحاة من دراسة يابانية من جامعة ناجويا، توصّل فيها الباحثون إلى أن تشغيل نغمة صوتية محددة بتردد معيّن يمكن أن يساعد على تحسين توازن الجسم وتقليل شعور الغثيان المرتبط بالحركة.

فكرة علمية تعتمد على تردد واحد

أوضحت GSMArena أن تطبيق Hearapy يعتمد على تشغيل موجة صوتية نقية بتردد 100 هرتز عبر السماعات، وهو نفس التردد الذي ركّزت عليه الدراسة اليابانية باعتباره الأفضل لتنشيط جهاز التوازن داخل الأذن الداخلية، المعروف بالنظام الدهليزي. 

وأشارت المنصة إلى أن الدراسة الأصلية توصّلت إلى أن الاستماع إلى هذه النغمة لمدة بضع دقائق، وبمستوى صوت يصل تقريبًا إلى 75–85 ديسيبل، يمكن أن يحسن الإحساس بالتوازن ويقلل من التوتر الجسدي المصاحب للحركة، خاصة أثناء ركوب السيارة أو وسائل النقل الأخرى.

أكدت تقارير موازية نقلتها مواقع مثل SamMobile أن سامسونج استندت إلى هذه النتائج لتطوير تطبيق بسيط بواجهة مباشرة لا يقوم إلا بمهمة واحدة تقريبًا، هي تشغيل هذا التردد بدقة محسوبة لفترة زمنية قصيرة، بما يشبه "جلسة صوتية علاجية" سريعة قبل أو أثناء الرحلة.

دقيقة واحدة يمكن أن تكفي لساعتين

أشارت GSMArena إلى أن سامسونج تقول إن الاستماع إلى النغمة عبر سماعات Galaxy Buds4 Pro لمدة 60 ثانية فقط قد يكفي لمنح المستخدم راحة من أعراض دوار الحركة تمتد حتى ساعتين تقريبًا بعد انتهاء الجلسة الصوتية.

وأوضحت المنصة أن التطبيق يطلب من المستخدم رفع مستوى الصوت إلى درجة "مرتفعة لكن غير مزعجة"، حتى يصل التأثير الصوتي إلى جهاز التوازن في الأذن الداخلية كما ينبغي، مع إمكانية تكرار الجلسة عند الحاجة إذا عادت الأعراض للظهور بعد فترة.

أكدت تقارير أخرى أن سامسونج تعرض هذه الفكرة كبديل غير دوائي، لا يعتمد على أقراص أو لاصقات، ولا يرتبط بالآثار الجانبية للأدوية التقليدية المضادة للدوار، مع التذكير بأن التجربة قد تختلف من شخص لآخر، وأن النتائج ليست مضمونة بنسبة ثابتة لكل المستخدمين.

تطبيق بسيط ودعم أوسع من جالاكسي بودز

أوضحت GSMArena أن تطبيق Hearapy صُمم في الأساس ليعمل مع سماعات Galaxy Buds4 Pro، وهي أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج، لكن تقارير موازية أشارت إلى أن التطبيق يمكن تشغيله تقنيًا مع أي سماعات أذن متوافقة مع أندرويد، طالما تستطيع إخراج التردد المطلوب بمستوى الصوت المناسب. 

وأشارت منصات متابعة إلى أن التطبيق يتولّى تلقائيًا ضبط مدة التشغيل وشدة الصوت المثالية قدر الإمكان، ما يقلل حاجة المستخدم إلى ضبط يدوي معقد للإعدادات، ويجعل التجربة في متناول أي شخص يعاني من دوار السيارة أو وسائل النقل.

أكدت GSMArena أن سامسونج لم تقدّم التطبيق باعتباره علاجًا طبيًا نهائيًا، بل أداة مساعدة يمكن تجربتها إلى جانب الإجراءات المعتادة مثل الجلوس في المقاعد الأمامية، أو النظر إلى الأفق أثناء الحركة، أو أخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة.

ما الذي تعنيه هذه الخطوة لمستقبل التطبيقات الصحية؟

أشارت تحليلات تقنية إلى أن تطبيق Hearapy يعكس توجهًا أوسع لدى شركات التكنولوجيا لاستغلال القدرات الموجودة بالفعل في الأجهزة الاستهلاكية، مثل السماعات الذكية والهواتف، لتقديم حلول صحية أو سلوكية بسيطة مبنية على دراسات علمية. 

وأوضحت هذه التحليلات أن استخدام الصوت بترددات محددة للتأثير على التوازن أو الاسترخاء ليس فكرة جديدة كليًا، لكن دخول شركة بحجم سامسونج في هذا المسار، عبر تطبيق مجاني عملي يستخدم سماعات منتشرة بالفعل، قد يشجع على مزيد من التجارب المشابهة في مجالات أخرى، مثل تحسين النوم أو التركيز أو تخفيف التوتر.

أكدت التقارير أن نجاح Hearapy – إذا أثبت فعالية ملموسة لدى نسبة كبيرة من المستخدمين – قد يفتح الباب أمام رؤية أوسع للأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الأذن، ليس فقط كوسيلة للاستماع إلى الموسيقى والمكالمات، بل كأدوات يومية تدعم الصحة وجودة الحياة بطرق غير تقليدية تعتمد على الصوت والبرمجيات معًا.

