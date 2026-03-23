سامسونج تضيف دعم AirDrop إلى Quick Share على هواتف Galaxy S26

كشفت سامسونج عبر موقعها الرسمي أن خدمة مشاركة الملفات Quick Share على سلسلة Galaxy S26 ستحصل على دعم مدمج للتعامل مع خدمة AirDrop من آبل، ما يتيح لأول مرة مشاركة الملفات مباشرة بين هواتف جالكسي وأجهزة iPhone وiPad وMac دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث. 

أوضحت الشركة أن التحديث الجديد يبدأ في الوصول للمستخدمين اعتبارًا من 23 مارس، بداية من كوريا الجنوبية، على أن يمتد خلال أيام إلى أسواق أخرى تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وهونج كونج واليابان وجنوب شرق آسيا وتايوان، مع تأكيد أن دعم أجهزة إضافية من جالكسي سيُعلن عنه لاحقًا.

كيف يعمل دعم AirDrop داخل Quick Share على جالكسي S26؟

أوضحت سامسونج أن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra ستكون أول أجهزة من الشركة تدعم إرسال واستقبال الملفات مع أجهزة آبل عبر AirDrop من خلال واجهة Quick Share المعتادة. 

أشارت الشركة إلى أن الخدمة تستخدم البنية نفسها التي قدّمتها جوجل لأول مرة مع هواتف Pixel 10 في 2025، والتي سمحت لأجهزة أندرويد بالدخول في شبكة AirDrop المحلية لنقل الصور والفيديوهات والملفات بسرعة عبر الاتصال المباشر بتقنية Wi‑Fi وبلوتوث.

أكدت التقارير أن التحديث يضيف إلى Quick Share خيارًا جديدًا يتيح اختيار أجهزة آبل القريبة كوجهة للمشاركة، بحيث يظهر للمستخدم ضمن قائمة الأجهزة المتاحة ما إذا كان هناك iPhone أو iPad أو Mac فى النطاق، بنفس أسلوب الكشف عن هواتف جالكسي الأخرى أو الحواسيب العاملة بنظام ويندوز المدعومة.

تفعيل الميزة لن يكون افتراضيًا على جالكسي

أشارت تقارير من 9to5Google وAndroid Central إلى أن دعم AirDrop داخل Quick Share لن يكون مفعّلًا بشكل افتراضي على هواتف جالكسي، على عكس ما فعلته جوجل مع سلسلة Pixel. 

أوضحت هذه التقارير أن على المستخدم التوجه إلى "الإعدادات > الأجهزة المتصلة > Quick Share" ثم تفعيل خيار "المشاركة مع أجهزة آبل" Share with Apple devices يدويًا، قبل أن يتمكن من إرسال أو استقبال الملفات مع أجهزة iOS وmacOS القريبة.

أكدت سامسونج في صفحة التوضيح أن عملية المشاركة ستظل بحاجة إلى ضبط وضع الرؤية على "الجميع" Everyone على كل من جهاز جالكسي وجهاز آبل عند الرغبة في تبادل الملفات بينهما، وهي نفس القاعدة التي يطبقها AirDrop بين أجهزة آبل نفسها لضمان التحكم في من يمكنه إرسال الملفات إلى الجهاز.

توسع تدريجي إلى أجهزة جالكسي أخرى بعد S26

أوضحت سامسونج في بيانها أن دعم AirDrop عبر Quick Share سيقتصر فى البداية على سلسلة Galaxy S26، مع نية التوسع لاحقًا ليشمل أجهزة أخرى من منظومة جالكسي، لكن دون تحديد قائمة رسمية أو جدول زمني حتى الآن. 

أشارت تقارير المتابعة إلى أن الشركة ستراقب أداء الميزة واستقرارها على هواتفها الرائدة الأحدث أولًا، قبل تعميمها على هواتف وأجهزة لوحية إضافية ضمن تحديثات برمجية لاحقة، ما قد يفتح الباب أمام جيل أوسع من أجهزة أندرويد القادرة على التواصل مباشرة مع AirDrop.

أكدت سامسونج في صفحة Quick Share العامة أن الخدمة سبق أن توسعت بالفعل لتدعم مشاركة الملفات مع الحواسيب العاملة بنظام ويندوز من شركات أخرى عبر تطبيق خاص متوفر في متجر مايكروسوفت، وأن إضافة دعم AirDrop تمثل خطوة أخرى في اتجاه جعل Quick Share منصة مشاركة متعددة المنصات تتجاوز منظومة جالكسي وحدها.​

خطوة جديدة نحو مشاركة ملفات عابرة للمنصات

أشارت Samsung Mobile Press إلى أن التكامل مع AirDrop يأتي استكمالًا لجهود أوسع تبذلها سامسونج وجوجل لتقليل التعقيدات أمام المستخدمين عند تبادل الملفات بين أندرويد وiOS، بعد سنوات كان فيها هذا النوع من المشاركة يعتمد على حلول غير رسمية أو تطبيقات وسيطة. 

أوضحت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون، بعد تفعيل الميزة، من إرسال الصور والفيديوهات والمستندات بين Galaxy S26 وأجهزة آبل القريبة كما لو كانوا يتعاملون داخل منظومة واحدة، ما يسهل مشاركة الملفات داخل العائلة أو بيئة العمل التي تضم أجهزة من منصات مختلفة.

أكدت هذه الخطوة، بحسب متابعات مواقع تقنية، أن المنافسة بين سامسونج وآبل لم تعد تقتصر على الأجهزة والمواصفات، بل باتت تشمل كذلك تحسين "قابلية العمل المشترك" بين المنصات، في وقت يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على أكثر من نوع جهاز ونظام تشغيل في حياتهم اليومية.

سلسلة Galaxy S26 Galaxy S26 Galaxy خدمة AirDrop هواتف جالكسي iPhone iPad

