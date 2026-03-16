جالكسي ووتش ألترا 2 .. أول ساعة سامسونج بدعم 5G كامل هذا الصيف

احمد الشريف

كشفت منصة Geeky Gadgets، أن سامسونج تستعد لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Ultra 2 خلال صيف 2026، مع دعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ ساعات الشركة الذكية.

وأوضحت المنصة، أن هذا الدعم يعني أن الساعة ستصبح قادرة على إجراء المكالمات، وبث الموسيقى، وتشغيل التطبيقات واستخدام الإنترنت مباشرة من المعصم دون الحاجة لاقتران دائم بهاتف أو الاعتماد على شبكة واي فاي قريبة.

معالج Snapdragon Wear Elite وتصميم فئة الألترا

أشارت Geeky Gadgets إلى أن Galaxy Watch Ultra 2 مرجّح أن تنتقل من معالجات Exynos الخاصة بسامسونج إلى معالج Qualcomm Snapdragon Wear Elite الأحدث، وهو معالج صُمم خصيصًا للمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ويأتي مع مودم 5G مدمج. 

أوضحت تقارير سابقة نقلتها المنصة أن هذا المعالج يعد بتحسين في عمر البطارية يصل إلى 30% مقارنة بالجيل السابق، مع الحفاظ على أداء قوي في تتبع الأنشطة وتشغيل التطبيقات، ما يجعله مناسبًا لفئة ساعات "ألترا" التي تركز على الأداء القوي والتحمل.

وأكدت التسريبات ، أن الساعة ستحافظ على لغة التصميم المتينة التي ظهرت في الجيل الأول من Galaxy Watch Ultra، مع هيكل من التيتانيوم، وشاشة كبيرة عالية السطوع، وسعة تخزين داخلية متوقعة تبلغ 64 جيجابايت، وهي سعة تكفي لتخزين التطبيقات، وملفات الموسيقى، وبيانات التتبع لفترات طويلة.

اتصال 5G حصري لفئة Ultra دون النماذج العادية

أوضحت Geeky Gadgets أن دعم 5G الكامل سيظل – بحسب التسريبات الحالية – ميزة حصرية لسلسلة Ultra، ولن يمتد على الأرجح إلى طرازات Galaxy Watch 9 العادية التي ستُطرح في نفس الفترة. 

أشارت المنصة إلى أن هذا التمييز يعكس توجه سامسونج لاعتبار فئة Ultra منصة لتقديم تقنيات الاتصال المتقدمة أولًا، بما في ذلك إمكانية الاعتماد على الساعة كجهاز مستقل أثناء التمرين، أو السفر القصير، أو في المواقف التي لا يكون فيها الهاتف متاحًا أو مشحونًا.

أكدت المصادر أن هذه الخطوة تضع Galaxy Watch Ultra 2 في منافسة مباشرة مع الساعات الذكية المنافسة التي بدأت مؤخرًا في تقديم نسخ بدعم 5G، مع محاولة سامسونج استغلال تكامل ساعتها مع منظومة هواتف جالكسي وهواتف أندرويد عمومًا لتقديم تجربة اتصال سلسة بين الأجهزة.

موعد الإطلاق المتوقّع مع هواتف جالكسي القابلة للطي

أشارت Geeky Gadgets إلى أن Galaxy Watch Ultra 2 مرجّح أن تُعلن رسميًا خلال حدث Galaxy Unpacked الصيفي المعتاد في يوليو 2026، إلى جانب سلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة مثل Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8. 

أوضحت التقارير أن الساعة تعرف داخليًا باسم Galaxy Watch 9 Ultra، في إشارة إلى ارتباطها الوثيق بسلسلة Galaxy Watch 9 التي ستُطرح معها في نفس الجيل، رغم احتفاظها بعلامة Ultra التجارية كفئة أعلى.

أكدت التحليلات أن سامسونج تراهن على أن يجمع إطلاق Galaxy Watch Ultra 2 بين تحسينات العتاد، وعلى رأسها معالج Snapdragon Wear Elite ودعم 5G، وبين مجموعة من مزايا البرامج الجديدة في واجهة One UI Watch القادمة، لتقديم تجربة أكثر استقلالية للساعة الذكية بعيدًا عن الهاتف، خاصة لعشاق الرياضة والمستخدمين الذين يرغبون في البقاء متصلين طوال الوقت من المعصم فقط.

