تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
تخفيض جنوني على ساعة Galaxy Watch Ultra 2025 في عرض تصفية جديد

احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena أن ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra (طراز 2025) حصلت على عرض تصفية جديد لدى متجر Woot، بسعر 284.99 دولار فقط بدلًا من السعر الأصلي 649.99 دولار، أي بخصم ضخم يصل إلى 365 دولار دفعة واحدة. 

أوضحت المنصة أن هذا السعر يجعل Galaxy Watch Ultra 2025 أرخص ليس فقط من ساعة Apple Watch Ultra 3 الرياضية الأقرب لها في الفئة، بل حتى من بعض الساعات غير المخصصة للظروف القاسية مثل Apple Watch Series 11 وGalaxy Watch 8 Classic في الأسواق الأمريكية حاليًا. 

مواصفات Galaxy Watch Ultra 2025 في سطور

أشارت PhoneArena إلى أن الساعة تأتي بهيكل من التيتانيوم بمقاس 47 ملم، مع شاشة Super AMOLED قياس 1.5 بوصة بدقة 480×480 بكسل، وسطوع يصل حتى 3000 شمعة، إلى جانب طبقة حماية من زجاج الياقوت لمقاومة الخدوش.

أكد التقرير أن الساعة تعمل بنظام Wear OS مع واجهة One UI 8 Watch، وتضم 2 جيجابايت رام و64 جيجابايت سعة تخزين داخلية، مع بطارية قادرة على العمل حتى 100 ساعة في وضعيات الاستخدام الموفّرة للطاقة، إضافة إلى زر سريع Quick Button قابل للتخصيص لتنفيذ الأوامر المفضلة بسرعة.

قدرات رياضية وصحية متقدمة ومقاومة عالية للماء

أوضحت المنصة أن Galaxy Watch Ultra 2025 تدعم مقاومة للماء حتى عمق 10ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة واستخدامات الرياضات المائية، إلى جانب دعم GPS مزدوج التردد لزيادة دقة تتبع الموقع في الجري والمشي وركوب الدراجات والأنشطة الخارجية الأخرى.

أشارت PhoneArena إلى أن الساعة تضم مجموعة كاملة من مستشعرات الصحة، تشمل مستشعر نبضات القلب، ومراقبة النوم، وتخطيط القلب ECG، ومستشعر قياس الأكسجين في الدم SpO2، بالإضافة إلى ميزة Vascular Load لمتابعة الضغط الواقع على الأوعية الدموية أثناء التمرين، مع ميزة Energy Score لمتابعة حالة الجسم العامة.

ما الذي يميّز عرض Woot الحالي عن باقي العروض؟

أكد التقرير أن عرض Woot الحالي يقدّم الساعة الجديدة في حالة «جديدة تمامًا» وبثلاثة ألوان مختلفة، لكنه يعتمد على النسخة الدولية من Galaxy Watch Ultra 2025 مع ضمان لمدة 90 يومًا فقط، وهو ما يفسّر جزئيًا الانخفاض الكبير في السعر. 

أوضحت المنصة أنه يمكن للمستخدمين اختيار شراء النسخة الأمريكية مباشرة من أمازون بضمان ممتد لعامين، لكن ذلك سيكلّفهم حوالي 245 دولارًا إضافية مقارنة بسعر عرض Woot، إذ تُباع النسخة الأمريكية حاليًا بنحو 530 دولار تقريبًا في بعض العروض. 

فرصة قوية لمحبي المغامرات والأنشطة الخارجية

أشارت PhoneArena إلى أنه لا توجد مؤشرات على وجود عيب كبير في الجيل الثاني من Galaxy Watch Ultra يفسر محاولة التخلص من المخزون بهذه السرعة، لافتة إلى أن تصميم الساعة المخصص للاستخدامات القاسية يجعلها خيارًا جذابًا للرياضيين ومحبي التخييم والأنشطة الخارجية. 

أكد التقرير أن من يبحث عن ساعة أندرويد رائدة مع دعم LTE مدمج وهيكل قوي وسعة تخزين كبيرة وشاشة عالية السطوع، قد يجد في هذا العرض فرصة للحصول على ساعة Galaxy Watch Ultra 2025 بسعر يقل كثيرًا عن سعر الإطلاق الرسمي، مع القبول بتنازل محدود في مدة الضمان ونوع النسخة.

