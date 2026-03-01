قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مزايا تقدمها "شاشة الخصوصية" في هاتف Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

استعرضت شركة سامسونج Samsung، ميزة شاشة الخصوصية Privacy Display الجديدة خلال حدثها السنوي Unpacked، الذي كشفت فيه عن سلسلة Galaxy S26، وفي مقدمتها هاتف Galaxy S26 Ultra.

وتتيح الميزة الجديدة لهاتف Galaxy S26 Ultra، تعديل زاوية عرض الشاشة لحماية خصوصية المستخدم، حيث تقوم البكسلات داخل الشاشة بالتكيف لتقليل إمكانية رؤية المحتوى من الجوانب، ما يمنع المتطفلين من الاطلاع على ما يظهر على الشاشة.

أبرز مزايا شاشة الخصوصية في هاتف Galaxy S26 Ultra

لكن قدرات شاشة الخصوصية لا تقتصر على تقليل زاوية الرؤية فقط، بل تقدم مجموعة من الوظائف العملية، أبرزها:

1. إخفاء تطبيقات محددة:

يمكن للمستخدم تفعيل الميزة تلقائيا عند استخدام تطبيقات معينة، مثل التطبيقات المصرفية، لضمان تصفح الحسابات أو إجراء المعاملات في الأماكن العامة دون قلق.

2. إخفاء الإشعارات المفاجئة:

توفر الميزة خيار إخفاء محتوى الإشعارات عند ظهورها على الشاشة، بحيث لا يتمكن المحيطون من قراءة الرسائل أو التنبيهات، وهي خاصية مفيدة في المواقف التي تتطلب قدرا أكبر من الخصوصية.

شاشة الخصوصية في هاتف Galaxy S26 Ultra

3. تفعيل سريع بضغطة زر:

بدلا من الدخول إلى الإعدادات، يمكن تشغيل شاشة الخصوصية بسرعة عبر الضغط مرتين على زر التشغيل، ما يمنح المستخدم تحكما فوريا عند الحاجة.

4. وضع “Maximum” للحماية القصوى:

تقدم سامسونج وضعا متقدما يعرف باسم “Maximum Mode”، يقيد الرؤية بشكل شبه كامل من الزوايا الجانبية، بحيث لا يكون المحتوى مرئيا بوضوح إلا عند النظر المباشر إلى الشاشة، ووفق انطباعات أولية خلال التجربة العملية، فإن هذا الوضع يجعل الشاشة تبدو من الجوانب كما لو أن الهاتف مغلق تقريبا.

بهذه الخطوة، تراهن سامسونج على تعزيز عنصر الخصوصية كميزة تنافسية رئيسية في هواتفها الرائدة، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستخدمين بشأن حماية بياناتهم ومحتواهم الشخصي أثناء الاستخدام اليومي.

