جالكسي S27 ألترا قد يحتفظ بقلم S Pen الحالي دون قفزة تقنية كبيرة

كشفت منصة SamMobile أن هاتف جالكسي S27 ألترا المرتقب قد لا يحمل إصلاحات أو تغييرات جذرية في تقنية قلم S Pen، رغم عمل سامسونج خلال الفترة الماضية على تطوير جيل جديد من القلم وتقنية الاستشعار الخاصة به.

أوضحت المنصة، نقلًا عن تقرير من صحيفة ETNews الكورية، أن الشركة اختبرت بالفعل نوعًا جديدًا من الأقلام الرقمية للهاتف، لكنها قررت في النهاية عدم اعتماده في الجيل القادم وتأجيل التقنية لموعد لاحق.

تقنية EMR الحالية… ومحاولة الانتقال إلى جيل جديد من القلم

أشارت SamMobile إلى أن سامسونج تعتمد منذ أكثر من 15 عامًا على تقنية تُسمى "الرنين الكهرومغناطيسي" EMR في قلم S Pen، وهي تعتمد على وجود طبقة مخصّصة داخل الشاشة تُعرف بالـ Digitizer، تتولى قراءة إشارات القلم دون أن يحمل القلم نفسه بطارية. 

أوضحت المنصة أن تقارير سابقة تحدثت عن اتجاه سامسونج لتجربة تقنية بديلة تُشبه معيار AES، وهو أسلوب يعتمد على قلم يحتوي على بطارية ونظام طاقة داخلي ويتفاعل مع شاشة اللمس السعوية مباشرة، لكن هذا النوع من الأقلام يكون أكثر سُمكًا وأثقل من قلم S Pen التقليدي.​

أكد التقرير أن سامسونج طوّرت داخليًا تقنية هجينة جديدة تجمع بين مزايا EMR وAES، بحيث لا تحتاج إلى بطارية داخل القلم ولا إلى طبقة Digitizer منفصلة في الشاشة، ما يسمح بتقليل سُمك الشاشة والجهاز ككل، لكنها في النهاية قررت تأجيل طرح هذه التقنية وعدم استخدامها في جالكسي S27 ألترا.

ارتباط قرار التأجيل بدعم الشحن اللاسلكي Qi2

أوضحت SamMobile أن أحد أسباب بحث سامسونج عن تقنية جديدة لقلم S Pen يرتبط بمعيار الشحن اللاسلكي الجديد Qi2، الذي يتطلب وجود مغناطيسات قوية من نوع نيوديميوم داخل الهاتف لضبط عملية الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

أشارت المنصة إلى أن هذه المغناطيسات قد تتداخل مع تقنية EMR الحالية المستخدمة في قلم S Pen، ما يعني أن استمرار الاعتماد على EMR قد يقيّد قدرة سامسونج على تبنّي Qi2 بشكل كامل أو وضع المغناطيسات في أفضل أماكنها داخل هيكل الجهاز.​

أكدت المصادر التي نقلت عنها ETNews أن سامسونج تبدو مدركة للحاجة المستقبلية للانتقال إلى تقنية قلم لا تتعارض مع Qi2، لكنها فضّلت إرجاء هذه الخطوة إلى ما بعد S27 ألترا، ربما بانتظار نضوج التقنية الهجينة التي تطوّرها داخليًا.​

قلم S Pen يظل حاضرًا

أشارت SamMobile إلى أن قرار تأجيل التقنية الجديدة لا يعني أن سامسونج تفكر في إزالة دعم قلم S Pen من سلسلة ألترا، بل على العكس؛ تؤكد التقارير أن الشركة لا تزال تخطط للاحتفاظ بدعم القلم في جالكسي S27 ألترا كما هو الحال في S26 ألترا. 

أوضحت المنصة أن النتيجة العملية هي أن تجربة S Pen على S27 ألترا يُرجَّح أن تكون قريبة جدًا مما يقدمه الجيل الحالي، من حيث أسلوب العمل ودقة الاستجابة وأنماط الاستخدام، دون تغييرات كبرى في طريقة عمل القلم أو في تصميم الشاشة من الداخل.

أكدت التسريبات أن سامسونج قد تركز في المقابل على مجالات أخرى في S27 ألترا، مثل ترقية الكاميرات أو تحسين المعالج Exynos 2700 أو زيادة كفاءة البطارية، بينما يظل قلم S Pen عنصرًا ثابتًا يعتمد على نفس الأساس التقني الذي عرفه المستخدمون في أجيال جالكسي نوت وسلسلة ألترا خلال السنوات الماضية.

مستقبل قلم سامسونج: تغيير مؤجل لا ملغى

أوضحت SamMobile أن قرار التأجيل يُقرأ في التقارير الكورية باعتباره خطوة مؤقتة، أكثر من كونه تراجعًا عن فكرة تطوير جيل جديد من S Pen. 

أشارت المنصة إلى أن استمرار توسع اعتماد معيار Qi2 في الهواتف والأجهزة الملحقة، إلى جانب رغبة سامسونج في الحفاظ على مكانة S Pen كأحد عناصر التمييز في سلسلة جالكسي ألترا، يجعل من المرجح أن تعود الشركة إلى مشروع القلم الجديد في جيل لاحق عندما تصبح التقنية الهجينة أكثر جاهزية للإنتاج التجاري واسع النطاق.

أكدت التقارير في ختامها أن ما يمكن للمستخدمين توقّعه – وفقًا للمعطيات الحالية – هو أن جالكسي S27 ألترا سيواصل دعم قلم S Pen بالشكل المألوف، دون "ثورة" تقنية كبيرة في هذا الجانب، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام تغييرات أعمق في أجيال ألترا التالية بعد 2027.
 

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

