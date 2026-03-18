ميزات احترافية وبطارية ضخمة.. جالكسي تغزو الأسواق بهاتف جديد

يبدو أن مجموعة هواتف سامسونج الجديدة من سلسلة Galaxy A تقترب من الإطلاق، وظهر Galaxy A37 وGalaxy A57 في تسريبات مؤخرًا بعد ظهور وحدة بيع بالتجزئة من Galaxy A57 مع سعرها ، ظهرت الآن مواد ترويجية لكلا الجهازين على الإنترنت، كاشفةً عن سعر Galaxy A37 في السوق.

مواصفات هاتف Galaxy A37

يعرض الملصق نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من جهاز A37 بسعر 13,999 بات تايلاندي. وهذا يعادل تقريبًا حوالي 430 دولارًا أمريكيًا، أو حوالي 36,000 روبية هندية، على الرغم من أن السعر النهائي سيختلف بالطبع حسب المنطقة.

المثير للاهتمام هو أنه تم ذكر خيار التخزين الأعلى هذا فقط. أشارت تسريبات سابقة إلى وجود طراز بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت أيضًا، ولكن لا يزال سعره غير واضح. قد يعني هذا أن سامسونج تروج لهاتف A37 بسعة تخزين أكبر بشكل افتراضي في بعض الأسواق، أو أنه مجرد الإصدار الذي اختاروا تسليط الضوء عليه أولاً

كما كان هناك تدفق مستمر من التسريبات الأخرى حول هذه الهواتف، بما في ذلك عمليات فتح الصناديق، ومقاطع الفيديو العملية ، وحتى عملية تفكيكها.

ميزات هاتف Galaxy A37

أما بالنسبة للمواصفات، فمن المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy A37 بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج Exynos 1480 من سامسونج. ويُقال إن نظام الكاميرا يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدستين: عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير ، مع شحن بقوة 45 واط، وهو ما يكفي لاستخدام الهاتف طوال اليوم. أما من ناحية البرمجيات، فمن المتوقع أن يعمل بنظام One UI 8.5 المبني على نظام Android 16.

لا يبدو أي شيء هنا بمثابة تغيير جذري، ولكن بالنظر إلى مجمل التحديثات، يبدو أنها جيدة إلى حد كبير. إذا حافظت الأسعار على استقرارها في مختلف الأسواق، فقد يصبح هاتف