"سامسونج" تكسر العزلة.. دعم "AirDrop" قادم لسلسلة Galaxy S26 قريبًا

أكدت سامسونج أن هاتف Galaxy S26 سيحصل على دعم AirDrop عبر خاصية المشاركة السريعة "قريبًا".

كما كان متوقعاً، أكدت سامسونج للتو خططها لإطلاق دعم AirDrop عبر ميزة Quick Share من جوجل على سلسلة هواتف Galaxy S26 في المستقبل القريب.

خلال مؤتمر صحفي في اليابان، كما ذكرت صحيفة EBN الكورية ، أكد تشوي وون جون من سامسونج أن الشركة تخطط لإطلاق دعم AirDrop لسلسلة هواتف Galaxy S26 قريبًا. وقد انتشرت شائعات حول هذا الأمر بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S26، حيث أشارت نسخة تجريبية مبكرة من البرنامج إلى دعم هذه الميزة، إلا أنها لم تكن متاحة على السلسلة عند إطلاقها الأولي في وقت سابق من هذا الشهر .

ستحصل أجهزة Galaxy الأخرى على الدعم بعد سلسلة Galaxy S26، على الرغم من أن الجدول الزمني لأي منهما لا يزال غير واضح.

أطلقت جوجل دعم AirDrop لأول مرة عبر ميزة المشاركة السريعة على سلسلة هواتف Pixel 10 العام الماضي، في خطوة فاجأت الجميع. تتيح هذه الميزة المدمجة لأجهزة Pixel 10 - وأجهزة سلسلة Pixel 9 الآن - الظهور في AirDrop على أجهزة iPhone وiPad وMac كما لو كانت أجهزة iPhone. العائق الرئيسي الوحيد هو ضرورة ضبط الأجهزة على وضع "الجميع" لكي تتمكن من رؤية بعضها البعض. ومع ذلك، يُعد هذا شرطًا أسهل بكثير مقارنةً بما كان عليه الوضع سابقًا.

فيما يتعلق بتوسيع نطاق دعم تقنية AirDrop ليشمل هواتف أخرى غير Pixel، لم تُصدر جوجل أي إعلانات رسمية. لكن يبدو أن الأمور قد تتغير في أي لحظة. فقد صرّحت شركة أوبو مؤخرًا أنها تتوقع إضافة دعم AirDrop إلى أجهزتها في أقرب وقت هذا الشهر.