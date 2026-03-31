أندرويد يقترب من آبل.. دعم AirDrop يصل لهواتف جالاكسي الأقدم بشرط

كشفت منصة Android Authority أن سامسونج بدأت في توسيع دعم ميزة مشاركة الملفات مع أجهزة آبل عبر AirDrop، لتشمل هواتف جالاكسي أقدم بعد أن كانت مقتصرة في البداية على سلسلة Galaxy S26 فقط.

وأوضحت المنصة أن الشركة تعتمد في ذلك على تحديثات خاصة بخدمة Quick Share – ميزة المشاركة القريبة المدمجة في واجهة سامسونج – بدل إرسال تحديث برمجي كامل للنظام إلى كل جهاز بشكل منفصل.

كيف يعمل الدعم الجديد؟

أوضحت التقارير أن سامسونج أرسلت في الأيام الأخيرة تحديثات لتطبيق Quick Share ومكوّناته الداخلية، مثل Quick Share Connectivity وQuick Share Agent، إلى عدد من الهواتف الأقدم، من بينها Galaxy S22 وS23 وS24 وS25 بالإضافة إلى بعض أجهزة Z Fold.

وأشارت المنصة إلى أن هذه التحديثات تضيف – من حيث المبدأ – إمكانية إرسال واستقبال الملفات مباشرة مع أجهزة آيفون وآيباد وماك عبر بروتوكول AirDrop، من داخل واجهة Quick Share نفسها، بما يجعل تجربة مشاركة الملفات أقرب لما يعيشه مستخدمو منظومة آبل داخليًا.

أكدت Android Authority أن دعم AirDrop على هواتف سامسونج لا يعني وجود تطبيق جديد مستقل، بل تكامل بين Quick Share وخدمات آبل بحيث يظهر خيار مشاركة متوافق عندما يكون هناك جهاز من الطرف الآخر في النطاق وقيد الاستقبال.

Catch مزعج: الميزة لا تعمل بالكامل بعد

أشارت المنصة إلى أن هناك "فخًا" أو نقطة سلبية واضحة في المرحلة الحالية؛ إذ أفاد مستخدمون قاموا بتثبيت أحدث إصدارات Quick Share على هواتفهم الأقدم أن خيار مشاركة الملفات مع أجهزة آبل موجود بالفعل في الواجهة، لكنه لا يعمل دائمًا كما هو متوقع.

وأوضحت تقارير من SamMobile وPhoneArena أن بعض الهواتف تظهر لديها خيارات AirDrop داخل Quick Share، لكن عملية الإرسال أو الاستقبال تفشل أو لا تكتمل، في حين تعمل دون مشاكل على هواتف Galaxy S26 التي حصلت على التحديث الشامل مبكرًا.

وأكدت هذه التقارير أن الأمر يبدو مرتبطًا بما وصفته بالمفتاح "من جهة الخادم" أو Server-side Switch، أي أن سامسونج قد فعّلت جزءًا من المنظومة عبر التحديثات، وتستكمل التفعيل التدريجي من جانب خوادمها، ما يفسر اختلاف التجربة من جهاز لآخر ومن دولة لأخرى.

ما هي الهواتف المستفيدة حاليًا؟

أوضحت التقارير أن الصورة ما زالت تتضح، لكن الأجهزة المؤكّد حصولها على تحديثات Quick Share التي تتضمن دعم AirDrop تشمل حتى الآن هواتف Galaxy S22 وS23 وS24 وS25، إلى جانب بعض فئات Galaxy Z Fold الأحدث مثل Z Fold 7، مع الإشارة إلى أن القائمة قد تتوسع لاحقًا.

وأشارت GSMArena إلى أن سامسونج تركز في المرحلة الأولى على هواتف الفئة الرائدة وأحدث هواتفها القابلة للطي، ثم قد تنقل الميزة إلى أجهزة أخرى إذا أثبتت التجربة استقرارًا كافيًا.

خطوة متأخرة لكنها مهمة

أوضحت Android Authority أن دعم مشاركة الملفات مع أجهزة آبل بهذه الطريقة يُعد اعترافًا عمليًا من سامسونج ومنظومة أندرويد بصعوبة منافسة تجربة AirDrop التي قدّمتها آبل منذ سنوات، رغم محاولات متكررة من جوجل ومصنعي أندرويد عبر حلول مثل Nearby Share ثم Quick Share.

وأشارت المنصة إلى أن الجمع بين Quick Share وAirDrop يمنح مستخدمي جالاكسي الذين يتعاملون مع أجهزة آيفون أو ماك في العمل أو المنزل وسيلة أبسط بكثير لنقل الصور والفيديوهات والملفات دون الحاجة إلى تطبيقات وسيطة أو حلول معقدة.

وأكدت التحليلات أن المرحلة الحالية تبدو تمهيدية، وأن المستخدمين قد يضطرون للانتظار مزيدًا من الوقت حتى تعمل الميزة باستقرار على كل الأجهزة الأقدم، لكن الاتجاه واضح بأن سامسونج تتحرك لجعل هواتفها جزءًا من "لغة مشتركة" لنقل الملفات بين أندرويد وآبل، وهو ما قد يخفف واحدة من أكثر نقاط الإزعاج لمستخدمي المنصتين معًا.