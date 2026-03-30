قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة آبل تستعد خلال هذا العام لإطلاق تطبيقين جديدين كليًا لمستخدمي هواتف iPhone، في خطوة تعكس استمرار رهانها على تطوير منظومة التطبيقات والخدمات المدمجة داخل أجهزتها. 

وأوضحت هذه التقارير أن التطبيقين يجري تطويرهما ضمن رؤية أوسع لتعزيز دور الآيفون كأداة إدارة يومية متكاملة، تجمع بين الإنتاجية والترفيه والذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء بوظائف الهاتف التقليدية أو الاعتماد على تطبيقات خارجية متناثرة.

قدرات «مذهلة» تتجاوز فكرة التطبيقات التقليدية

أشارت التسريبات إلى أن آبل لا تتعامل مع التطبيقين الجديدين باعتبارهما مجرد برامج إضافية يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات، بل كجزء من بنية نظام iOS نفسه، مع تكامل عميق مع الإعدادات والملفات والخدمات السحابية. 

وأوضحت المصادر أن أحد التطبيقين من المتوقع أن يركز على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، من خلال مساعد قادر على فهم سياق استخدام الهاتف، مثل الرسائل والملاحظات والمواعيد، وتقديم اقتراحات أو تنفيذ مهام بناءً على أوامر بسيطة، مثل تلخيص محتوى، أو تنظيم جدول اليوم، أو اقتراح ردود مناسبة على البريد الإلكتروني.

وأكدت التقارير أن التطبيق الآخر ربما يتجه إلى مجال الإنتاجية أو إدارة الملفات والوثائق، مع واجهة أبسط وقدرات بحث ذكية تتيح الوصول إلى أي ملف أو صورة أو مستند داخل الهاتف أو على iCloud خلال ثوانٍ قليلة، حتى لو لم يتذكر المستخدم اسم الملف أو مكان حفظه.

دمج أعمق للذكاء الاصطناعي على الآيفون

أوضحت التحليلات أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع توجه عام داخل آبل خلال السنوات الأخيرة، يقوم على إدخال الذكاء الاصطناعي إلى قلب تجربة استخدام الآيفون بدل طرحه كتجربة منفصلة في تطبيق واحد. 

وأشارت المصادر إلى أن التطبيقين الجديدين سيستفيدان من معالجات آبل الحديثة القادرة على تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز، دون الحاجة الدائمة إلى الاتصال بالإنترنت، وهو ما يعني تعاملًا أسرع مع البيانات مع الحفاظ على خصوصية المستخدم بقدر أكبر. 

وأكدت هذه الرؤية أن آبل تريد أن يتحول الآيفون إلى «مساعد شخصي فعلي» يعرف تفضيلات المستخدم وطريقة عمله، فيساعده على ترتيب أولوياته، ومتابعة مهامه، وتذكيره بما هو مهم، دون أن يضطر إلى ضبط كل شيء يدويًا في كل مرة.

تأثير متوقع على المستخدمين والمطورين

أشارت تقارير المتابعة إلى أن إطلاق تطبيقين بهذه المواصفات قد يترك أثرًا واضحًا على سوق التطبيقات الخارجية، خاصة إذا قدمت آبل حلولًا سهلة ومجانية تلبي احتياجات كان المستخدمون يعتمدون فيها سابقًا على تطبيقات مدفوعة أو أكثر تعقيدًا. 

وأوضحت التحليلات أن المطورين المستقلين قد يتجهون إلى استغلال قدرات هذه التطبيقات الجديدة عبر التكامل معها من خلال واجهات برمجة تطبيقات تتيح لتطبيقاتهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والنظام الجديد لتنظيم البيانات.

وأكدت المصادر أن المستفيد الأول في النهاية سيكون المستخدم النهائي، الذي سيحصل على تجربة أكثر سلاسة وترابطًا على الآيفون، مع تقليل الوقت الذي يقضيه في التنقل بين عشرات التطبيقات المختلفة لإنجاز مهامه اليومية الأساسية.

آبل هواتف iPhone الآيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

