رسميًا.. لغة برمجة آبل Swift تدعم هواتف أندرويد.

أعلنت شركة "أبل" رسمياً عن تقديم دعم كامل لنظام التشغيل المنافس "أندرويد" داخل لغة البرمجة الخاصة بها والتي تُعرف باسم "سويفت" (Swift).

وتعد هذه الخطوة التقنية المفاجئة بمثابة نقطة تحول كبرى، حيث تساهم في كسر الحواجز التاريخية بين نظامي تشغيل الهواتف الذكية الأشهر في العالم.

ما هي سويفت؟

وتعتبر "سويفت" (Swift) هي لغة البرمجة الأساسية التي ابتكرتها "أبل" منذ سنوات؛ ليستخدمها المبرمجون في تصميم وصناعة كافة التطبيقات التي تعمل على هواتف "آيفون" وحواسيب "ماك".

وتتميز هذه اللغة دائماً بسرعتها الفائقة وسهولة كتابة الأوامر البرمجية من خلالها مقارنة باللغات القديمة.

دعم أندرويد الرسمي

ويعني هذا التحديث الجديد أن المبرمجين أصبح بإمكانهم الآن استخدام لغة "أبل" المفضلة، لكتابة وتطوير برامج وتطبيقات تعمل بكفاءة تامة على أجهزة "أندرويد" التابعة لشركة "جوجل".

ويأتي هذا الدعم بشكل رسمي وموثق، وهو ما يضمن استقرار التطبيقات وعدم مواجهتها لأي أعطال مفاجئة عند تشغيلها.

توفير الوقت والجهد

وتصب هذه الخطوة المبتكرة في مصلحة مطوري التطبيقات بالدرجة الأولى؛ فبدلاً من الاضطرار لتعلم واستخدام لغتين برمجيتين مختلفتين تماماً لإنتاج تطبيق واحد يعمل على الهواتف المتنافسة، سيتمكن المبرمجون من توفير الكثير من الوقت والجهد والمال بالاعتماد على لغة موحدة.