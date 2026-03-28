آبل تفتح سيري لروبوتات الدردشة المنافسة في تحديث iOS 27

كشفت صحيفة The Verge أن آبل تخطط للسماح لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من شركات أخرى بالعمل داخل سيري، من خلال ميزة جديدة باسم "الامتدادات" Extensions سيتم طرحها مع تحديث iOS 27 القادم، وذلك استنادًا إلى تقرير نشره الصحفي مارك جورمان في بلومبرج.

أوضحت الصحيفة أن هذا التغيير يعني أن المستخدم سيتمكن من اختيار روبوت الدردشة المفضّل لديه ليتولى الرد على أسئلته عبر سيري، بدل الاعتماد حصريًا على نموذج آبل نفسه كما هو الحال حاليًا مع تكامل ChatGPT داخل النظام.

اختيار Gemini أو Claude داخل سيري بدل الاكتفاء بـ ChatGPT

أشارت The Verge إلى أن آبل ستسمح لروبوتات مثل Gemini من جوجل وClaude من Anthropic، بعد تثبيتها من متجر التطبيقات، بالارتباط مباشرة بسيري لتقديم الإجابات، في تجربة تشبه ما تتيحه الشركة الآن مع ChatGPT ولكن مع فتح الباب أمام مزيد من الخدمات المنافسة.

وأوضحت التقارير أن المستخدم سيتمكّن من تحديد أي روبوتات يُسمح لها بالعمل داخل سيري من خلال إعدادات خاصة في قسم Apple Intelligence وSiri داخل iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27، مع إمكانية تفعيل أو تعطيل كل خدمة بشكل منفصل.

أكدت المصادر التي نقلت عنها بلومبرغ أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا ملحوظًا في سياسة آبل، التي اعتادت الإبقاء على مساعدها الصوتي وخدماتها الأساسية تحت سيطرتها الكاملة، دون إتاحة مساحة كبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المنافسة داخل النظام.

تطبيق مستقل وواجهة جديدة لسيري في iOS 27

أوضحت تقارير سابقة من بلومبرغ، نقلتها مواقع مثل The Verge وMacDailyNews، أن آبل تعمل بالتوازي على إعادة تصميم سيري وتقديمه في صورة تطبيق مستقل على الآيفون والماك، ضمن تحديث شامل للمساعد سيظهر مع iOS 27 وmacOS 27 خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026.

وأشارت هذه التقارير إلى أن سيري الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Campo داخل آبل، سيحصل على واجهة حديثة وتجربة استخدام أقرب إلى روبوتات الدردشة التفاعلية، مع قدرة أفضل على فهم سياق المهام والتحكم في وظائف النظام والتطبيقات.

أكدت التقارير ذاتها أن آبل تهدف من خلال هذا التحديث إلى جعل سيري أكثر قدرة على التعامل مع البيانات الشخصية على الجهاز، مثل الرسائل والبريد والتقويم، بشكل آمن ومحلي قدر الإمكان، مع الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي السحابية عند الحاجة، بما في ذلك النماذج المطوّرة بالتعاون مع جوجل والمزوّدين الآخرين.

نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر بالتعاون مع جوجل

أشارت تقارير نقلتها MacDailyNews عن بلومبرغ إلى أن آبل تبني جزءًا من تحديث سيري على نموذج ذكاء اصطناعي مخصّص مشتق من تقنية Gemini التابعة لجوجل، ضمن ما تُسميه الشركة داخليًا "نماذج آبل الأساسية" Apple Foundation Models.

وأوضحت هذه التقارير أن هذا النموذج سيبدأ بالوصول أولًا في تحديث وسيط لنظام iOS 26.4 ليقدّم نسخة مطوّرة من سيري قادرة على فهم ما يظهر على الشاشة، والوصول إلى السياق الشخصي وتنفيذ مهام بحث أكثر ذكاءً، قبل أن تتحول التجربة بالكامل إلى نمط روبوت دردشة متكامل مع إطلاق iOS 27.

أكدت هذه المصادر أن الاعتماد على نموذج مشتق من Gemini لا يعني التخلي عن تقنيات آبل الداخلية، بل استخدام بنية مشتركة تسمح للشركة بالاستفادة من أعمال جوجل البحثية مع الحفاظ على تحكمها في طريقة تشغيل النموذج ودمجه مع أجهزتها وخدماتها.

تحوّل استراتيجي في منافسة آبل بمجال الذكاء الاصطناعي

أوضحت The Verge أن فتح سيري أمام روبوتات دردشة منافسة عبر نظام الامتدادات في iOS 27 يُنظر إليه كجزء من محاولة أوسع من آبل لإعادة تموضعها في سباق الذكاء الاصطناعي، بعد تراجع نسبي لصالح شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI خلال العامين الماضيين.

وأشارت تحليلات متخصصة إلى أن تحويل سيري من مساعد مغلق إلى منصة يمكن ربطها بعدة نماذج ذكاء اصطناعي يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار "العقل" الذي يفضّلونه، ويقلل من مخاطر فقدانهم لصالح تطبيقات مستقلة قد تحل محل سيري في الاستخدام اليومي.

أكدت هذه التحليلات أن نجاح هذه الاستراتيجية سيتوقف على طريقة تنفيذها فعليًا في iOS 27، بما في ذلك سهولة اختيار روبوت الدردشة المفضّل، ومستوى الخصوصية وحماية البيانات عند تمرير الأسئلة إلى خدمات خارجية، إلى جانب قدرة سيري نفسه على التطور ليصبح أقرب إلى تجربة روبوتات الدردشة المتقدمة التي اعتادها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة.