أسعار النفط تقفز وسط تقديرات بطول أمد حرب إيران
الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء
بدء امتحانات شهر مارس مع انتظام الدراسة في المدارس اليوم
جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية فساد التموين.. اليوم
حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تجيب
الفيلم المصري"القصص” يفوز بجائزة بمهرجان دياجونال للسينما النمساوية
أحمد شوبير: مدرب الأهلي يطالب النادي بتقديم الدعم الكامل للفريق حاليا
صفارات الإنذار تدوي في أرجاء عدد من مدن الاحتلال .. ماذا يحدث؟
نفرتيتي محور مسلسل فرنسي جديد يلفت الأنظار في منتدى صناعة المسلسلات
إبراهيم فايق: جمهور الأهلي يضغط بذكاء.. وإبراهيم عادل يقترب من القلعة الحمراء
عبد العزيز مخيون: إعلان الخطيب وحسن شحاتة رسالة دفء وصلت للملايين
أحمد شوبير: إدارة الأهلي ستدعم ييس توروب حتى نهاية الموسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفتح سيري لروبوتات الدردشة المنافسة في تحديث iOS 27

آبل
آبل

كشفت صحيفة The Verge أن آبل تخطط للسماح لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من شركات أخرى بالعمل داخل سيري، من خلال ميزة جديدة باسم "الامتدادات" Extensions سيتم طرحها مع تحديث iOS 27 القادم، وذلك استنادًا إلى تقرير نشره الصحفي مارك جورمان في بلومبرج. 

أوضحت الصحيفة أن هذا التغيير يعني أن المستخدم سيتمكن من اختيار روبوت الدردشة المفضّل لديه ليتولى الرد على أسئلته عبر سيري، بدل الاعتماد حصريًا على نموذج آبل نفسه كما هو الحال حاليًا مع تكامل ChatGPT داخل النظام.

اختيار Gemini أو Claude داخل سيري بدل الاكتفاء بـ ChatGPT

أشارت The Verge إلى أن آبل ستسمح لروبوتات مثل Gemini من جوجل وClaude من Anthropic، بعد تثبيتها من متجر التطبيقات، بالارتباط مباشرة بسيري لتقديم الإجابات، في تجربة تشبه ما تتيحه الشركة الآن مع ChatGPT ولكن مع فتح الباب أمام مزيد من الخدمات المنافسة. 

وأوضحت التقارير أن المستخدم سيتمكّن من تحديد أي روبوتات يُسمح لها بالعمل داخل سيري من خلال إعدادات خاصة في قسم Apple Intelligence وSiri داخل iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27، مع إمكانية تفعيل أو تعطيل كل خدمة بشكل منفصل.

أكدت المصادر التي نقلت عنها بلومبرغ أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا ملحوظًا في سياسة آبل، التي اعتادت الإبقاء على مساعدها الصوتي وخدماتها الأساسية تحت سيطرتها الكاملة، دون إتاحة مساحة كبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المنافسة داخل النظام.

تطبيق مستقل وواجهة جديدة لسيري في iOS 27

أوضحت تقارير سابقة من بلومبرغ، نقلتها مواقع مثل The Verge وMacDailyNews، أن آبل تعمل بالتوازي على إعادة تصميم سيري وتقديمه في صورة تطبيق مستقل على الآيفون والماك، ضمن تحديث شامل للمساعد سيظهر مع iOS 27 وmacOS 27 خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026. 

وأشارت هذه التقارير إلى أن سيري الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Campo داخل آبل، سيحصل على واجهة حديثة وتجربة استخدام أقرب إلى روبوتات الدردشة التفاعلية، مع قدرة أفضل على فهم سياق المهام والتحكم في وظائف النظام والتطبيقات.

أكدت التقارير ذاتها أن آبل تهدف من خلال هذا التحديث إلى جعل سيري أكثر قدرة على التعامل مع البيانات الشخصية على الجهاز، مثل الرسائل والبريد والتقويم، بشكل آمن ومحلي قدر الإمكان، مع الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي السحابية عند الحاجة، بما في ذلك النماذج المطوّرة بالتعاون مع جوجل والمزوّدين الآخرين.

نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر بالتعاون مع جوجل

أشارت تقارير نقلتها MacDailyNews عن بلومبرغ إلى أن آبل تبني جزءًا من تحديث سيري على نموذج ذكاء اصطناعي مخصّص مشتق من تقنية Gemini التابعة لجوجل، ضمن ما تُسميه الشركة داخليًا "نماذج آبل الأساسية" Apple Foundation Models. 

وأوضحت هذه التقارير أن هذا النموذج سيبدأ بالوصول أولًا في تحديث وسيط لنظام iOS 26.4 ليقدّم نسخة مطوّرة من سيري قادرة على فهم ما يظهر على الشاشة، والوصول إلى السياق الشخصي وتنفيذ مهام بحث أكثر ذكاءً، قبل أن تتحول التجربة بالكامل إلى نمط روبوت دردشة متكامل مع إطلاق iOS 27.

أكدت هذه المصادر أن الاعتماد على نموذج مشتق من Gemini لا يعني التخلي عن تقنيات آبل الداخلية، بل استخدام بنية مشتركة تسمح للشركة بالاستفادة من أعمال جوجل البحثية مع الحفاظ على تحكمها في طريقة تشغيل النموذج ودمجه مع أجهزتها وخدماتها.

تحوّل استراتيجي في منافسة آبل بمجال الذكاء الاصطناعي

أوضحت The Verge أن فتح سيري أمام روبوتات دردشة منافسة عبر نظام الامتدادات في iOS 27 يُنظر إليه كجزء من محاولة أوسع من آبل لإعادة تموضعها في سباق الذكاء الاصطناعي، بعد تراجع نسبي لصالح شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI خلال العامين الماضيين. 

وأشارت تحليلات متخصصة إلى أن تحويل سيري من مساعد مغلق إلى منصة يمكن ربطها بعدة نماذج ذكاء اصطناعي يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار "العقل" الذي يفضّلونه، ويقلل من مخاطر فقدانهم لصالح تطبيقات مستقلة قد تحل محل سيري في الاستخدام اليومي.

أكدت هذه التحليلات أن نجاح هذه الاستراتيجية سيتوقف على طريقة تنفيذها فعليًا في iOS 27، بما في ذلك سهولة اختيار روبوت الدردشة المفضّل، ومستوى الخصوصية وحماية البيانات عند تمرير الأسئلة إلى خدمات خارجية، إلى جانب قدرة سيري نفسه على التطور ليصبح أقرب إلى تجربة روبوتات الدردشة المتقدمة التي اعتادها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفي

إصابة 5 هنود في الإمارات بسبب صاروخ إيراني

ارشيفي

أمريكا وإسرائيل ينفذان غارة جوية على جامعة في طهران

قوات الدفاع المدني البحريني

البحرين .. السيطرة على حريق اندلع في إحدى منشآت المملكة

بالصور

الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء

أكلات ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي
أكلات ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي
أكلات ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي

بعد التعرض للمطر.. تجاهل هذه الأعراض يسبب مضاعفات صحية

احذر.. تجاهل هذه الأعراض بعد التعرض للمطر قد يسبب مضاعفات
احذر.. تجاهل هذه الأعراض بعد التعرض للمطر قد يسبب مضاعفات
احذر.. تجاهل هذه الأعراض بعد التعرض للمطر قد يسبب مضاعفات

ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك

تناوله يوميًا يؤذي الجسم.. كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميًا لمدة أسبوع؟ النتيجة قد تصدمك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميًا لمدة أسبوع؟ النتيجة قد تصدمك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميًا لمدة أسبوع؟ النتيجة قد تصدمك

فيديو

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد