أخبار التكنولوجيا| آبل تطور 4 أجهزة Mac جديدة.. واتساب يعمل على حل مشكلة أزعجت المستخدمين لسنوات

اختفاء “الإعدادات” من آيفون.. ما سر تبويب “واتساب” الجديد؟
بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح تغيير جديد على واجهته لمستخدمي هواتف آيفون، حيث يتم استبدال قسم “الإعدادات” بتبويب جديد يحمل اسم أنت “You”.
آبل تصدم العالم.. هاتفان من آيفون يودعان الدعم رسميا
أعلنت شركة آبل Apple، رسميا إدراج هاتفي iPhone 4 وiPhone 5 ضمن قائمة الأجهزة “المتقادمة” Obsolete، مما يعني إنهاء جميع خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار لهما عبر القنوات الرسمية على مستوى العالم.
دراسة.. ChatGPT يخطئ في العلم أكثر مما تتوقع
أظهرت دراسة جديدة أن ChatGPT، أحد أشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يقدم دائما إجابات دقيقة عند تقييم صحة الفرضيات العلمية، ما يثير المخاوف بشأن الاعتماد عليه في البحث العلمي واتخاذ القرارات المعقدة.
تسريبات نارية.. آبل تعمل على 4 أجهزة Mac جديدة بميزات حصرية
أطلقت شركة آبل Apple، هذا الشهر ثلاثة أجهزة Mac جديدة، لكن التقارير تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أربعة أجهزة إضافية قبل نهاية العام.
بقدرات غير متوقعة وسعر صادم.. شاومي تطلق سلسلة POCO X8 Pro
كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة Poco X عبر إطلاق هاتفي Poco X8 Pro وPoco X8 Pro Max، مع إضافة فئة جديدة هذا العام تحمل اسم Max، والتي تأتي بمواصفات أقرب للهواتف الرائدة وبطارية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ السلسلة.
لإغلاق ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديثا أمنيا خفيا لأجهزة آيفون
أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق أول تحديث أمني يعمل في الخلفية لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك لمعالجة ثغرة أمنية في متصفح سفاري Safari.
أخيرا .. واتساب يعمل على حل مشكلة أزعجت المستخدمين لسنوات
تعمل شركة ميتا Meta، على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، تسمح للمستخدمين بتسجيل الخروج من التطبيق دون حذف الحساب أو فقدان المحادثات، في خطوة قد تغير طريقة استخدام التطبيق بشكل ملحوظ.
Find N6 يغزو الأسواق.. أوبو تواجه سامسونج بهاتف قابل للطي بلا تجاعيد
كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، المتميز بشاشة شبه خالية من التجعد، في محاولة لحل واحدة من أكبر المشكلات المزمنة في هواتف الفولدابل، ومنافسة سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold، مع تلميحات لاحتمالية إطلاقه في المزيد من الأسواق قريبا.
بذاكرة ضخمة وتقنيات متطورة.. لينوفو تكشف عن ThinkPad P14s الجديد
أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن تحديث سلسلة ThinkPad P بإضافة طرازات جديدة، من بينها ThinkPad P14s i الجيل السابع.