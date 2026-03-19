أخبار التكنولوجيا| آبل تطور 4 أجهزة Mac جديدة.. واتساب يعمل على حل مشكلة أزعجت المستخدمين لسنوات

اختفاء “الإعدادات” من آيفون.. ما سر تبويب “واتساب” الجديد؟

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح تغيير جديد على واجهته لمستخدمي هواتف آيفون، حيث يتم استبدال قسم “الإعدادات” بتبويب جديد يحمل اسم أنت “You”.

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا إدراج هاتفي iPhone 4 وiPhone 5 ضمن قائمة الأجهزة “المتقادمة” Obsolete، مما يعني إنهاء جميع خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار لهما عبر القنوات الرسمية على مستوى العالم.

أظهرت دراسة جديدة أن ChatGPT، أحد أشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يقدم دائما إجابات دقيقة عند تقييم صحة الفرضيات العلمية، ما يثير المخاوف بشأن الاعتماد عليه في البحث العلمي واتخاذ القرارات المعقدة.

أطلقت شركة آبل Apple، هذا الشهر ثلاثة أجهزة Mac جديدة، لكن التقارير تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أربعة أجهزة إضافية قبل نهاية العام.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة Poco X عبر إطلاق هاتفي Poco X8 Pro وPoco X8 Pro Max، مع إضافة فئة جديدة هذا العام تحمل اسم Max، والتي تأتي بمواصفات أقرب للهواتف الرائدة وبطارية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ السلسلة.

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق أول تحديث أمني يعمل في الخلفية لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك لمعالجة ثغرة أمنية في متصفح سفاري Safari.

تعمل شركة ميتا Meta، على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، تسمح للمستخدمين بتسجيل الخروج من التطبيق دون حذف الحساب أو فقدان المحادثات، في خطوة قد تغير طريقة استخدام التطبيق بشكل ملحوظ.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، المتميز بشاشة شبه خالية من التجعد، في محاولة لحل واحدة من أكبر المشكلات المزمنة في هواتف الفولدابل، ومنافسة سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold، مع تلميحات لاحتمالية إطلاقه في المزيد من الأسواق قريبا.

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن تحديث سلسلة ThinkPad P بإضافة طرازات جديدة، من بينها ThinkPad P14s i الجيل السابع.