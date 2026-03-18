تسريبات نارية.. آبل تعمل على 4 أجهزة Mac جديدة بميزات حصرية

أطلقت شركة آبل Apple، هذا الشهر ثلاثة أجهزة Mac جديدة، لكن التقارير تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أربعة أجهزة إضافية قبل نهاية العام، وفيما يلي أبرز الأجهزة المتوقعة:

- جهاز Mac Studio بمعالجي M5 Max وM5 Ultra:

تم تحديث جهاز Mac Studio قبل عام تقريبا، حيث جاء الإصدار الحالي مزودا بمعالجي M4 Max وM3 Ultra، وتشير الشائعات إلى أن نسخة جديدة ستصدر خلال الأشهر المقبلة بمعالجي M5 Max وM5 Ultra الجديد كليا.

ولا يتوقع أن يشهد الجهاز أي تغييرات في التصميم، لكن مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع متطلبات الحوسبة، قد يقدم معالج M5 Ultra أداء لافتا يجذب المستخدمين المحترفين.

- جهاز iMac بمعالج M5 وألوان جديدة:

من المنتظر أن يحصل جهاز iMac الشهير من آبل على تحديث بمعالج M5 في وقت لاحق من هذا العام.

وكان إصدار M4 iMac قد طرح قبل نحو 18 شهرا، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد قبل مرور عامين على ذلك التحديث، إلى جانب تحسين الأداء، تشير الشائعات إلى أن iMac M5 سيحصل على مجموعة ألوان جديدة أيضا.

وكانت آبل قد قدمت ألوانا جديدة مع نسخة M4، لذلك قد يكون من المفاجئ رؤية تشكيلة ألوان أخرى بهذه السرعة، وربما تستوحي الشركة بعض الألوان من جهاز MacBook Neo.

- جهاز Mac mini بمعالجي M5 وM5 Pro:

رغم الإشادة بجهاز MacBook Neo بسبب سعره المنخفض، يظل Mac mini أرخص جهاز Mac يمكن شراؤه — على الأقل قبل إضافة الشاشة ولوحة المفاتيح والماوس أو لوحة التتبع.

ومن المتوقع أن يحصل Mac mini على تحديث هذا العام مع خيارين من المعالجات M5 وM5 Pro.

ولا يتوقع حدوث تغييرات في التصميم الخارجي، لكن ترقية المعالج وحدها قد تكون كافية للحفاظ على شعبية الجهاز، خصوصا مع تزايد استخدامه كحاسوب شخصي مصغر.

- جهاز MacBook Pro بمعالج M6 وتصميم جديد كليا:

أطلقت آبل مؤخرا جهاز MacBook Pro بمعالجي M5 Pro وM5 Max، لكن تقارير تشير إلى أن إصدارا جديدا سيصل لاحقا هذا العام بمعالج M6.

ويتوقع أن يمثل M6 MacBook Pro خطوة كبيرة للأمام، مع مجموعة من التغييرات المهمة، منها تصميم صناعي جديد أكثر نحافة وخفة وشاشة OLED وشاشة لمس لأول مرة في أجهزة Mac، وميزة Dynamic Island بدل النتوء Notch الحالي، واحتمال دعم اتصال خلوي عبر مودم C2 من آبل.

وبينما أثار MacBook Neo حماس المستخدمين الجدد لنظام Mac، قد يجذب MacBook Pro M6 المستخدمين المخضرمين الباحثين عن قفزة كبيرة في الأداء والتصميم.