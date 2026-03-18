قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات
المستفيدون والمحرومن من إجازة عيد الفطر 2026 وفقا للقانون
رئيس كاف: من المبادئ الأساسية لدينا عدم تفضيل أي دولة إفريقية على أخرى
أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية
الدفاع السعودية تعترض 6 مسيرات.. تصاعد الهجمات يضع المنشآت الحيوية تحت التهديدات
الإمارات تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. الجمعة أول أيام العيد
بعد هجوم رأس لفان.. قطر تطرد مسؤولين إيرانيين وتمنحهما 24 ساعة للمغادرة
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير في طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي
موجهًا بالوقوف بجوارهم.. شيخ الأزهر يُعزي أسرة طالب الدراسات الإسلامية ببني سويف
أحمد موسى يدعو لتفعيل الدفاع العربي المشترك: ما يحدث أخطر من غزو العراق وتحذير من اتساع الحرب
بسبب الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالسب والضرب في الغربية
بعد استهداف منشآت الطاقة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد عسكري «قوي» ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات نارية.. آبل تعمل على 4 أجهزة Mac جديدة بميزات حصرية

أطلقت شركة آبل Apple، هذا الشهر ثلاثة أجهزة Mac جديدة، لكن التقارير تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أربعة أجهزة إضافية قبل نهاية العام، وفيما يلي أبرز الأجهزة المتوقعة:

- جهاز Mac Studio بمعالجي M5 Max وM5 Ultra:

تم تحديث جهاز Mac Studio قبل عام تقريبا، حيث جاء الإصدار الحالي مزودا بمعالجي M4 Max وM3 Ultra، وتشير الشائعات إلى أن نسخة جديدة ستصدر خلال الأشهر المقبلة بمعالجي M5 Max وM5 Ultra الجديد كليا.

ولا يتوقع أن يشهد الجهاز أي تغييرات في التصميم، لكن مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع متطلبات الحوسبة، قد يقدم معالج M5 Ultra أداء لافتا يجذب المستخدمين المحترفين.

جهاز Mac Studio

- جهاز iMac بمعالج M5 وألوان جديدة:

من المنتظر أن يحصل جهاز iMac الشهير من آبل على تحديث بمعالج M5 في وقت لاحق من هذا العام.

وكان إصدار M4 iMac قد طرح قبل نحو 18 شهرا، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد قبل مرور عامين على ذلك التحديث، إلى جانب تحسين الأداء، تشير الشائعات إلى أن iMac M5 سيحصل على مجموعة ألوان جديدة أيضا.

وكانت آبل قد قدمت ألوانا جديدة مع نسخة M4، لذلك قد يكون من المفاجئ رؤية تشكيلة ألوان أخرى بهذه السرعة، وربما تستوحي الشركة بعض الألوان من جهاز MacBook Neo.

جهاز iMac

- جهاز Mac mini بمعالجي M5 وM5 Pro:

رغم الإشادة بجهاز MacBook Neo بسبب سعره المنخفض، يظل Mac mini أرخص جهاز Mac يمكن شراؤه — على الأقل قبل إضافة الشاشة ولوحة المفاتيح والماوس أو لوحة التتبع.

ومن المتوقع أن يحصل Mac mini على تحديث هذا العام مع خيارين من المعالجات M5 وM5 Pro.

ولا يتوقع حدوث تغييرات في التصميم الخارجي، لكن ترقية المعالج وحدها قد تكون كافية للحفاظ على شعبية الجهاز، خصوصا مع تزايد استخدامه كحاسوب شخصي مصغر.

جهاز Mac mini

- جهاز MacBook Pro بمعالج M6 وتصميم جديد كليا:

أطلقت آبل مؤخرا جهاز MacBook Pro بمعالجي M5 Pro وM5 Max، لكن تقارير تشير إلى أن إصدارا جديدا سيصل لاحقا هذا العام بمعالج M6.

ويتوقع أن يمثل M6 MacBook Pro خطوة كبيرة للأمام، مع مجموعة من التغييرات المهمة، منها تصميم صناعي جديد أكثر نحافة وخفة وشاشة OLED وشاشة لمس لأول مرة في أجهزة Mac، وميزة Dynamic Island بدل النتوء Notch الحالي، واحتمال دعم اتصال خلوي عبر مودم C2 من آبل.

وبينما أثار MacBook Neo حماس المستخدمين الجدد لنظام Mac، قد يجذب MacBook Pro M6 المستخدمين المخضرمين الباحثين عن قفزة كبيرة في الأداء والتصميم.

جهاز MacBook Pro
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

وزير التموين

بالصور

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

فيديو

محمد فضل شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

المزيد