النسخة الجديدة من ChatGPT تكشف قدراتها.. 5 تغييرات ستدهشك

أعلنت شركة OpenAI، هذا الأسبوع عن إطلاق نسخة GPT‑5.4، مشيرة إلى أن مستخدمي ChatGPT المتمرسين سيلاحظون التحسينات فورا، ويأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من إطلاق GPT‑5.3 Instant، وهو نموذج أكثر حوارية موجه للمستخدمين اليوميين.

وأكدت الشركة أن GPT‑5.4 يمثل “أكثر نموذج متقدم وكفء للأعمال الاحترافية”، ما يجعله موجها بشكل أساسي للمحترفين والمطورين، كما أعلنت OpenAI عن نسختي GPT‑5.4 Thinking وGPT‑5.4 Pro، المخصصتين لأولئك الذين يبحثون عن أقصى أداء.

أبرز التحسينات في GPT‑5.4

1. كفاءة أعلى:



أوضحت OpenAI أن GPT‑5.4 يعمل بكفاءة أكبر من أي وقت مضى، موضحة أنه “أكثر نموذج تفكير موفرا للرموز حتى الآن، حيث يستخدم رموزا أقل بكثير لحل المشكلات مقارنة بـGPT‑5.2، ما يعني تقليل استخدام الرموز وتسريع الأداء”، ببساطة، يمكن للنموذج حل المشكلات وتقديم الإجابات بسرعة أكبر وبعدد أقل من الرموز.

2. أداء أفضل في المهام الواقعية:



أشارت الشركة إلى أن النموذج الجديد أكثر قدرة على إنجاز المهام الواقعية المتعلقة بالأعمال المعرفية.

وفقا لـ OpenAI: “في اختبار GDPval، الذي يقيم قدرة النماذج على أداء مهام معرفية محددة عبر 44 وظيفة، يحقق GPT‑5.4 نتائج متقدمة، متفوقا أو مساويا للمحترفين في 83% من الحالات، مقارنة بـ70.9% لـ GPT‑5.2”، بمعنى آخر، يمكن للنموذج أداء الكثير من الوظائف البشرية بكفاءة ملحوظة.

3. دقة أعلى:



قالت OpenAI إن GPT‑5.4 يقلل من الأخطاء، مشيرة إلى أن احتمالية تقديم معلومات غير دقيقة انخفضت بنسبة 33% مقارنة بـ GPT‑5.2، كما أن احتمالية وجود أخطاء في الإجابات تقل بنسبة 18%.

4. نهج أكثر مرونة في التفكير:

يمكن للمستخدم الآن توجيه النموذج أثناء توليده للإجابات، بدلا من الاكتفاء بإعطائه طلب واحد، في ChatGPT، تتيح ميزة GPT‑5.4 Thinking تقديم خطة تفكير مبدئية، بحيث يمكن تعديل مسار الاستجابة أثناء العمل، والوصول إلى نتائج أكثر توافقا مع ما يحتاجه المستخدم دون الحاجة لتكرار الطلب.

5. إضافة ChatGPT إلى أكسل:

يمكن لعملاء المؤسسات الآن استخدام GPT‑5.4 مع إضافة ChatGPT for Excel، وبحسب OpenAI، ستصبح النماذج الأخيرة أكثر قدرة على إنشاء وتحليل الجداول بشكل فعال.