قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT يضيف لمسة سحرية.. فيديوهات مباشرة أثناء الدردشة

شيماء عبد المنعم

ذكرت تقارير موقع The Information، أن شركة OpenAI تخطط لإضافة نموذج Sora لتوليد الفيديو مباشرة داخل تطبيق ChatGPT. 

ويأتي هذا بعد أن حقق تطبيق Sora المستقل نجاحا كبيرا عند إطلاقه مع نسخة Sora 2 في سبتمبر 2025، لكن الاهتمام بالتطبيق تراجع لاحقا بسبب القيود المفروضة على عدد وأنواع الفيديوهات التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها.

يوضح التقرير أن دمج Sora داخل ChatGPT قد يمنح النموذج فرصة جديدة، ويهدف أيضا إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا لتطبيق ChatGPT، الذي أعلن عن 900 مليون مستخدم في فبراير، إلى مليار مستخدم أو أكثر. 

ورغم هذا الدمج، ستظل نسخة Sora المستقلة موجودة، على الرغم من تراجع شعبيتها حيث خرجت من قائمة أفضل 100 تطبيق مجاني على متجر التطبيقات، كما أن عددا محدودا فقط من المستخدمين يشاركون فيديوهاتهم علنا.

فيما يخص التكاليف، يصعب تحديد تكلفة إنتاج فيديو واحد بدقة، لكن الشركة تتقاضى من عملاء الـ API نحو 0.10 دولار لكل ثانية من فيديو بدقة 720p، وكانت تمنح في 2025 للمستخدمين 30 فيديو مجانيا يوميا لكل حساب ضمن تطبيق Sora. 

ومع وصول النموذج إلى جمهور أوسع عبر ChatGPT، قد ترتفع التكاليف بسرعة، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي دفعت The Information للإشارة إلى أن OpenAI قد تنفق أكثر من 225 مليار دولار على تشغيل النماذج بين 2026 و2030.

وحاولت الشركة سابقا تحقيق دخل من تطبيق Sora عبر بيع أرصدة للمستخدمين لتوليد فيديوهات جديدة، وقد تعتمد آلية مشابهة عند دمج النموذج في ChatGPT. 

كما قد تجذب القدرة على إنشاء فيديوهات بشخصيات من Disney المستخدمين لدفع مقابل فيديوهات إضافية بعد انتهاء الحصص المجانية، ومع ذلك، فإن دمج Sora داخل ChatGPT قد يزيد من مصاريف OpenAI بشكل أكبر مما كانت تنفقه سابقا.

ChatGPT إنشاء الفيديوهات OpenAI Sora توليد الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

