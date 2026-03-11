قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
تكنولوجيا وسيارات

من النظريات إلى التطبيق.. ChatGPT يقدم شروحات تفاعلية للعلوم والرياضيات

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة OpenAI، ميزة جديدة في ChatGPT تعرف باسم الشروحات البصرية الديناميكية، والتي تتيح للمستخدمين رؤية كيفية تغير الصيغ والمتغيرات والعلاقات الرياضية بشكل مباشر وفوري.

على سبيل المثال، عند استكشاف نظرية فيثاغورس، لن يقتصر الأمر على قراءة الشرح فقط، بل سيتمكن المستخدمون من التفاعل مباشرة مع الرسوم التوضيحية التفاعلية، حيث يمكن تعديل أطوال أضلاع المثلث ومشاهدة تغير طول الوتر فورا، بالإضافة إلى القدرة على تعديل الأرقام والمتغيرات ورؤية النتائج تتغير في الوقت الحقيقي.

 

OpenAI تطلق ميزة الشروحات البصرية التفاعلية في ChatGPT

لتجربة الميزة، يمكن طرح أسئلة على ChatGPT مثل: "ما هي معادلة العدسة؟" أو "كيف يمكنني حساب مساحة دائرة؟"، وسيستجيب البرنامج ليس فقط بالشرح، بل أيضا بعنصر تفاعلي يمكن للمستخدم التلاعب به.

حاليا، تتوفر هذه الرسوم التوضيحية لأكثر من 70 موضوعا في مجالات الرياضيات والعلوم، بما في ذلك المربع ذو الحدين، قانون تشارلز، مساحة الدائرة، الفائدة المركبة، قانون كولومب، فرق المربعات، الانحلال الأسي، قانون هوك، الطاقة الحركية، المعادلات الخطية، وقانون أوم. 

وتخطط OpenAI لاحقا لتوسيع الميزة لتشمل المزيد من المواضيع التفاعلية، وتتوفر الميزة لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى ChatGPT.

OpenAI تطلق ميزة الشروحات البصرية التفاعلية في ChatGPT

يعتبر إطلاق الشروحات البصرية الديناميكية خطوة مهمة لأنها تحول دور الأداة من مجرد تقديم الإجابات إلى تشجيع المستخدمين على التفاعل مع المفاهيم الأساسية مباشرة، وقد يعتمد مدى تعزيز هذه الطريقة للفهم العميق على كيفية استخدام الميزة.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل طرق التعلم، أثارت هذه الأدوات جدلا واسعا في المجتمع التعليمي، فبينما يقلق بعض المعلمين من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، تبنى العديد من المعلمين والطلاب هذه الأدوات بالفعل ودمجوها في روتين الدراسة اليومي. 

ووفقا لـ OpenAI، يستخدم أكثر من 140 مليون شخص ChatGPT أسبوعيا للحصول على مساعدة في الرياضيات والعلوم، وهي مواد لطالما شكلت تحديا للمتعلمين.

وتنضم هذه الميزة الجديدة إلى أدوات تعليمية أخرى حديثة في ChatGPT، مثل وضع الدراسة الذي يوجه المستخدمين لحل المشكلات خطوة بخطوة، وQuizGPT الذي يتيح إنشاء بطاقات مراجعة وطرح أسئلة على ChatGPT لاختبار المعلومات قبل الامتحانات.

ChatGPT ميزة جديدة OpenAI الشروحات البصرية

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا

رانيا شرعان

في يومها العربي.. المكتبات العربية منارات للمعرفة وجسور تربط التراث بالمستقبل

الفاريز

الفاريز يقطع الشائعات ويجيب على السؤال المتكرر : هل ينتقل الى برشلونة الصيف المقبل ؟

بالصور

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

