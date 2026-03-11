من النظريات إلى التطبيق.. ChatGPT يقدم شروحات تفاعلية للعلوم والرياضيات

قدمت شركة OpenAI، ميزة جديدة في ChatGPT تعرف باسم الشروحات البصرية الديناميكية، والتي تتيح للمستخدمين رؤية كيفية تغير الصيغ والمتغيرات والعلاقات الرياضية بشكل مباشر وفوري.

على سبيل المثال، عند استكشاف نظرية فيثاغورس، لن يقتصر الأمر على قراءة الشرح فقط، بل سيتمكن المستخدمون من التفاعل مباشرة مع الرسوم التوضيحية التفاعلية، حيث يمكن تعديل أطوال أضلاع المثلث ومشاهدة تغير طول الوتر فورا، بالإضافة إلى القدرة على تعديل الأرقام والمتغيرات ورؤية النتائج تتغير في الوقت الحقيقي.

OpenAI تطلق ميزة الشروحات البصرية التفاعلية في ChatGPT

لتجربة الميزة، يمكن طرح أسئلة على ChatGPT مثل: "ما هي معادلة العدسة؟" أو "كيف يمكنني حساب مساحة دائرة؟"، وسيستجيب البرنامج ليس فقط بالشرح، بل أيضا بعنصر تفاعلي يمكن للمستخدم التلاعب به.

حاليا، تتوفر هذه الرسوم التوضيحية لأكثر من 70 موضوعا في مجالات الرياضيات والعلوم، بما في ذلك المربع ذو الحدين، قانون تشارلز، مساحة الدائرة، الفائدة المركبة، قانون كولومب، فرق المربعات، الانحلال الأسي، قانون هوك، الطاقة الحركية، المعادلات الخطية، وقانون أوم.

وتخطط OpenAI لاحقا لتوسيع الميزة لتشمل المزيد من المواضيع التفاعلية، وتتوفر الميزة لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى ChatGPT.

OpenAI تطلق ميزة الشروحات البصرية التفاعلية في ChatGPT

يعتبر إطلاق الشروحات البصرية الديناميكية خطوة مهمة لأنها تحول دور الأداة من مجرد تقديم الإجابات إلى تشجيع المستخدمين على التفاعل مع المفاهيم الأساسية مباشرة، وقد يعتمد مدى تعزيز هذه الطريقة للفهم العميق على كيفية استخدام الميزة.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل طرق التعلم، أثارت هذه الأدوات جدلا واسعا في المجتمع التعليمي، فبينما يقلق بعض المعلمين من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، تبنى العديد من المعلمين والطلاب هذه الأدوات بالفعل ودمجوها في روتين الدراسة اليومي.

ووفقا لـ OpenAI، يستخدم أكثر من 140 مليون شخص ChatGPT أسبوعيا للحصول على مساعدة في الرياضيات والعلوم، وهي مواد لطالما شكلت تحديا للمتعلمين.

وتنضم هذه الميزة الجديدة إلى أدوات تعليمية أخرى حديثة في ChatGPT، مثل وضع الدراسة الذي يوجه المستخدمين لحل المشكلات خطوة بخطوة، وQuizGPT الذي يتيح إنشاء بطاقات مراجعة وطرح أسئلة على ChatGPT لاختبار المعلومات قبل الامتحانات.