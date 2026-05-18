قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر إيراني: طهران سلمت اقتراحا جديدا بــ14 بندًا تفاوضيا

طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا
طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا
محمد على

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية ناقلة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن  طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا يقترح ١٤ بندًا تفاوضيا لتسوية أزمة الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل بعدوان همجي على إيران في 28 فبراير الماضي.

مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة 

ذكرت المصدر: أن النص الإيراني الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب أمريكا، حيث ترى طهران أن أمريكا هي من هدمت الثقة عبر عملياتها المفاجئة والتي تكون أثناء التفاوض.


أفاد مصدر باكستاني لوكالة رويترز يوم الاثنين بأن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا مُعدَّلًا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام.


وقال المصدر ردًا على سؤال حول ما إذا كان تضييق الفجوات سيستغرق وقتًا: "ليس لدينا متسع من الوقت"، مضيفًا أن كلا البلدين "يُغيِّران أهدافهما باستمرار".


وأعلنت إيران يوم الاثنين أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكدةً استمرار المباحثات رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "كما أعلنّا، تم إبلاغ الجانب الأمريكي بمخاوفنا".

وأضاف أن المباحثات "مستمرة عبر الوسيط الباكستاني"، دون الخوض في التفاصيل.
 

مصدر إيراني طهران بندًا تفاوضيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: بر الوالدين باب النجاة والأمان والعلم يصنع الوعي ويهذب العقل

وزير الأوقاف يشهد انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الخامس بمسجد الإمام الحسين بمشاركة وفود وعلماء من 53 دولة

وزير الأوقاف يشهد انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الخامس بمسجد الإمام الحسين بمشاركة وفود وعلماء من 53 دولة

بعثة وعَّاظ الأزهر وواعظاته تبدأ مهامها التوعويَّة بموسم الحج ولجنة الفتوى تواصل استقبال استفسارات ضيوف الرحمن

بعثة وعَّاظ الأزهر تبدأ التوعيَّة في موسم الحج.. ولجنة الفتوى تستقبل استفسارات ضيوف الرحمن

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد