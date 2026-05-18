مصدر إيراني: طهران سلمت اقتراحا جديدا بــ14 بندًا تفاوضيا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية ناقلة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا يقترح ١٤ بندًا تفاوضيا لتسوية أزمة الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل بعدوان همجي على إيران في 28 فبراير الماضي.
مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة
ذكرت المصدر: أن النص الإيراني الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب أمريكا، حيث ترى طهران أن أمريكا هي من هدمت الثقة عبر عملياتها المفاجئة والتي تكون أثناء التفاوض.
أفاد مصدر باكستاني لوكالة رويترز يوم الاثنين بأن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا مُعدَّلًا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام.
وقال المصدر ردًا على سؤال حول ما إذا كان تضييق الفجوات سيستغرق وقتًا: "ليس لدينا متسع من الوقت"، مضيفًا أن كلا البلدين "يُغيِّران أهدافهما باستمرار".
وأعلنت إيران يوم الاثنين أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكدةً استمرار المباحثات رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "كما أعلنّا، تم إبلاغ الجانب الأمريكي بمخاوفنا".
وأضاف أن المباحثات "مستمرة عبر الوسيط الباكستاني"، دون الخوض في التفاصيل.