من داخل الاحتلال.. سياسة اغتيالات نتنياهو في لبنان غير مفيدة







أكد الباحث في الشؤون العسكرية لدى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عوفر شيلح، ان سياسة الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال في لبنان بلا جدوى.





اعتبر أن استمرار العمليات العسكرية من دون مسار سياسي واضح يحوّل الحرب إلى "دائرة عبثية" تستنزف الجمهور الإسرائيلي، من دون تحقيق أي إنجاز استراتيجي فعلي.



وجاء حديث شيلح، عقب اغتيال مسؤول بارز في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، وهو الاغتيال الذي اعتُبر في "إسرائيل"؛ "إنجازاً عملياتياً" جديداً.

لكن شيلح اعتبر أن هذه العمليات تفتقر إلى أي رؤية بعيدة المدى، قائلاً إن "النشاط العسكري القسري لا يحمل أي معنى في غياب مسار للتسوية السياسية".

وأضاف أن ما يجري على الساحة اللبنانية لا يمكن فصله عن التطورات المرتبطة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً: "ما يحدث في لبنان هو نتيجة مباشرة لما يجري، أو لا يجري، بين الولايات المتحدة وإيران".

واعتبر شيلح أن الحرب المستمرة تستنزف مستوطني الشمال وقوات الاحتياط الإسرائيلي .