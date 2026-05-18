الرئيس الكازاخستاني يدشن أول خط سكة حديد بدون سائق في آسيا الوسطى

دشن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف رسميا أول خط سكة حديد يعمل بدون سائق في منطقة آسيا الوسطى، وذلك في العاصمة أستانا، ضمن مشروع تم إنجازه بالتعاون مع شركاء صينيين.

و قام الرئيس الكازاخستاني بأول رحلة في القطار فور تدشينه الرسمي، وذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة أن رئيس البلاد ركب القطار من محطة "أوكزهاي" الواقعة في المطار متجها إلى محطة "أولتيك موزاي" (المتحف الوطني)، ليكون بذلك أول راكب في هذا المشروع.

وأفادت وكالة "كازينفورم" بأن كل قطار من قطارات النظام الجديد يتسع لأكثر من 600 راكب، وتم تشغيل 15 قطارا على خط يمتد لـ 22.4 كيلومتراً بنظام القيادة الذاتية بالكامل، فيما خصصت 4 قطارات أخرى كاحتياطي.

وتم الافتتاح الرسمي قبل يومين في 16 مايو 2026، ويعمل خط سكة الحديد بدون سائق، ويمكن سداد ثمن تعرفة الركوب بواسطة تقنية الدفع عبر التعرف على الوجه (Face ID).

وأوضح القائمون على المشروع أن عمليات التحكم، والتسارع، والفرملة، وفتح الأبواب، بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ، أصبحت مؤمنه بالكامل، مع الإبقاء على إمكانية القيادة اليدوية والتواصل مع غرفة التحكم لتعزيز معايير السلامة.

وتمتد البنية التحتية للخط لتشمل 18 محطة فيما تستغرق الرحلة من بداية المسار إلى نهايته حوالي 40 دقيقة بمعدل سرعة 50 - 60 كيلومترا في الساعة، على أن يبلغ الفاصل الزمني بين القطارات 5 إلى 6 دقائق.



