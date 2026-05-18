نائب رئيس الوزراء البريطاني : ستارمر متمسك بمنصبه ولن يستقيل منه

أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي اليوم /الإثنين/ أن كير ستارمر متمسك بمنصبه ولن يستقيل منه، وذلك على خلفية مطالبة عدد من النواب من حزب العمال باستقالته.

وقال لامي - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن ستارمر يتمتع بشخصية قوية ولديه خبرة واسعة ولن يكون هناك موعد محدد لاستقالته.

وأضاف أن أهم ما يتميز به ستارمر هو إصراره على خدمة الشعب البريطاني وتسريع وتيرة العمل خلال الأشهر القادمة، حيث أن لديه الكثير من المهام التي يجب عليه القيام بها.

وشدد لامي على أنه لن يكون هناك جدول زمني للرحيل، وذلك في إشارة واضحة إلى استمرار ستارمر في قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن تصريحات لامي تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية تكهنات متزايدة بشأن مستقبل حكومة حزب العمال وإمكانية إجراء تغييرات داخل القيادة خلال الفترة المقبلة.