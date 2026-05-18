محافظ كفرالشيخ: استمرار أعمال رصف وتطوير مزلقان أبو منيسي بسيدي غازي

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف رصف وتطوير مزلقان أبو منيسي بمدينة سيدي غازي، تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، والمهندس حسن العرجاوي، مدير مشروع الرصف الإنتاجي، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ، المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف، لضمان جودة التنفيذ والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تطوير ورفع كفاءة الطرق يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع تطوير القطاعات الخدمية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.