جبان وغير مبرر.. أبو الغيط يدين الاعتداء على السعودية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي السعودي في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي السعودية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان صادر عن مكتبه، أن هذا الاعتداء الجبان لا يمكن قبوله أو تبريره بأي شكل من الأشكال.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن الأمين العام التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما ستتخذ من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها وفقا لأحكام القانون الدولي.