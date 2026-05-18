متابعة ميدانية مكثفة لامتحانات الابتدائية والإعدادية بالقناطر الأزهرية

تفقد فضيلة الشيخ مجدي أتى، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان إدارة القناطر الخيرية التعليمية، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة متابعة لجان الشهادة الابتدائية، حيث أدى التلاميذ امتحان المادة الأولى «العلوم»، فيما جاءت المادة الثانية في «اللغة الإنجليزية»، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.



وفي السياق ذاته، تابع محمود الصياد، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب امتحان المادة الأولى «القرآن الكريم»، بينما جاءت المادة الثانية في «الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وذلك للاطمئنان على حسن سير اللجان وانتظام أعمال الامتحانات داخل المعاهد.



وأكدت المتابعة الميدانية حرص منطقة القليوبية الأزهرية على تطبيق التعليمات الامتحانية بكل دقة، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية بالأزهر الشريف.