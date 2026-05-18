الدقهلية.. بدء تشغيل 4 منافذ جديدة لصرف حصص الخبز المدعم بميت غمر

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن افتتاح 4 منافذ جديدة، لبيع الخبز المدعم بميت غمر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى مختلف المناطق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنافذ الجديدة التي تم تشغيلها صباح اليوم الاثنين تشمل، 4 منافذ بميت غمر، منفذ بشارع 26 يوليو أمام محطة القطار، منفذ بشارع الحرية أمام مدخل سوق الجملة، منفذ بدقادوس خلف المستشفى العام، منفذ بالبر الشرقي.

وأكد المحافظ أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفًا لكل مواطن، مشددًا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين والوحدات المحلية.

ووجه محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، لمتابعة انتظام حصص الخبز يوميًا في جميع المنافذ، مثمنا دور مديرية التموين.

وأشار إلى استمرار المحافظة في التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز وفقًا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشاد محافظ الدقهلية على جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال صرف حصص الخبز للمواطنين والتأكيد على حسن المعاملة ومنع التكدسات والتزام الشفافية في التوزيع.