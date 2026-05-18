باكستان تتلقى مقترحاً إيرانياً معدلاً لإنهاء الحرب مع أمريكا

أفادت مصادر مطلعة بأن باكستان أرسلت أمس مقترحاً إيرانياً مُعدلاً لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

قال مصدر لوكالة رويترز رداً على سؤال حول ما إذا كان سد الفجوات سيستغرق وقتاً: "ليس لدينا الكثير من الوقت"، مضيفاً أن كلا البلدين "يستمران في تغيير أهدافهما".





وزير الخارجية بدر عبد العاطي وسلسلة من الاتصالات الهاتفية



أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من الاتصالات الهاتفية يوم الأحد مع نظرائه من الإمارات العربية المتحدة وباكستان واليونان لمناقشة التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التوترات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، أدان عبد العاطي بشدة استهداف المناطق القريبة من محطة براكة للطاقة النووية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها لجميع التدابير الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الإقليمي المتغير بسرعة والجهود المبذولة لاحتواء التوترات. وأكد عبد العاطي أن أمن الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما استعرضوا العلاقات المتنامية بين القاهرة وأبو ظبي، مسلطين الضوء على العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

وفي مكالمة منفصلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أشاد عبد العاطي بالعلاقات طويلة الأمد بين مصر وباكستان، وأعرب عن حرص مصر على تعميق التعاون واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.

وتناولت المناقشات أيضاً تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أكد عبد العاطي على أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات يمكن أن تساعد في استعادة الهدوء في المنطقة.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لمنع المزيد من التصعيد.