وزير الخزانة الأمريكي يدعو مجموعة السبع إلى اتباع نظام العقوبات المفروضة على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إنه سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتباع نظام عقوبات لمنع تمويل ما وصفه بيسنت بـ"آلة الحرب" الإيرانية.

وأضاف بيسنت أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين الأسبوع الماضي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت "ناجحة للغاية".

يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس يوم الاثنين، ساعين إلى إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة التوترات الاقتصادية والاختلالات العالمية في أعقاب عمليات بيع مكثفة في سوق السندات نتيجة المخاوف من مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب الإيرانية.

كما سيبحث وزراء المالية عن آخر المستجدات بشأن العلاقات الأمريكية الصينية بعد قمة ترامب وشي، والجهود الأمريكية الأخيرة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث سمحت إدارة ترامب بانتهاء العمل بإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي المنقول بحراً يوم السبت.