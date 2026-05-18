" شؤون الحرمين" توفر خدمات الإرشاد المكاني والثقافي بأكثر من 50 لغة لتوجيه الزوار

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات الإرشاد المكاني والثقافي بأكثر من 50 لغة؛ بهدف توجيه الزوار وتعريفهم بمعالم المسجد الحرام وخدماته، وتشمل توزيع السماعات اللاسلكية، وتقديم البطاقات الإرشادية الرقمية التي تحتوي على روابط تسهّل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، مثل الترجمة المباشرة للخطب والدروس العلمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الاثنين/ أن الهيئة تقدم منظومة متكاملة لخدمات اللغات والترجمة في المسجد الحرام بعدة لغات، تشمل البث الرقمي لخطب المسجد الحرام وترجمتها الفورية إلى 10 لغات عبر منصة "منارة الحرمين" وأثير FM، إلى جانب أرشفة الخطب والبرامج الصوتية بجودة عالية.

ويؤكد هذا التنوع اللغوي والثقافي المكانة العالمية لمكة المكرمة بوصفها نقطة التقاء سنوية للمسلمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تتشكل داخل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة صورة مصغرة للعالم الإسلامي بكل تنوعه الإنساني والثقافي.